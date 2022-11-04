FOTO:LOTACHADO Y QUE SOBRESALE ES EL ANO DE LA PERRITA

Ocurrió hace unos días en la vecina ciudad de San Pedro.

Un hombre, aparentemente identificado, violó a una perrita y le generó graves lesiones en su ano.

PUBLICACIÓN DE EVANGELINA BARTONEK EN SU FACE

N ÉSTOS AÑOS HE VISTO CIENTOS DE ANGELITOS MALTRATADOS … PERO REALMENTE ÉSTO ES IMPERDONABLE 😥💔TINI FUE VIOLADA POR UN HDRM 🤬 … NADA MÁS VOY A SEGUIR ESCRIBIENDO DE ESA BASURA , MÁS QUE ACLARAR QUE ESTÁ HECHA LA DENUNCIA ‼️TINI FUE OPERADA , PERO LAMENTABLEMENTE EN 4 OPORTUNIDADES MÁS VOLVIÓ A SALIRSE SU ANO 😥 VUELVEN A LLEVARLA A LA VETE Y LAMENTABLEMENTE HASTA HOY NO HUBO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA 💔 … HAY QUE VOLVER A OPERARLA 🙏😥LA VERDAD NECESITAMOS AYUDA 🙏 ES IMPOSIBLE DEJAR SÓLO A Rodrii Beyvin🙏 ES QUIÉN LA AYUDÓ , LA CUIDA DÍA Y NOCHE , EL QUE VA DE UN LADO A OTRO BUSCANDO SOLUCIONES , EL QUE NO BAJA LOS BRAZOS HASTA DEVOLVERLE LA DIGNIDAD Y SU FELICIDAD 💪🙏 POR FAVOR AYUDANOS A AYUDARLOS , LA CIRUGÍA CUESTA ALREDEDOR DE $30.000 Y ESTAMOS LLENAS DE DEUDAS 😥…. PERO ES INDISPENSABLE OPERARLA 💔CON LO QUE PUEDAS VAMOS SUMANDO PESO A PESO PARA QUE PUEDA SALIR ADELANTE Y COSTEAR LOS GASTOS 🙏 PODES PASAR POR LA VETE DE NICOLÁS DAVIO, COMUNICARTE CON RODRI , POR ÉSTE MEDIO O AL 3329-690071 🙏 PODEMOS PASAR POR TU CASA 🏡 O POR MERCADO PAGO, EL ALIAS ES : todo.por.ellos.amor CUENTA DNI EL ALIAS ES : hogar.todo.por.ellos POR FAVOR SI LO HACEN POR CUALQUIERA DE ÉSTOS MEDIOS NECESITO QUE ME AVISEN 🙏🙏SÓLO ME RESTA DARLES LAS GRACIAS A TODOS USTEDES 💕 ÉSTO YA ES INSOPORTABLE 💔GRACIAS ETERNAS RODRI 🙏 SOS LO MEJOR QUE LE PASÓ EN LA VIDA 💕🥹POR FAVOR 🙏 BASTA DE MALTRATO ANIMAL ‼️🤬

La están por operar en nuestra ciudad, y sobre todo lo que hizo a este SALVAJE hecho, en la mañana de ayer, Evangelina Bartonek, en la FM LASER nos contó en detalles.


























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