FOTO:LOTACHADO Y QUE SOBRESALE ES EL ANO DE LA PERRITA

Ocurrió hace unos días en la vecina ciudad de San Pedro.

Un hombre, aparentemente identificado, violó a una perrita y le generó graves lesiones en su ano.

PUBLICACIÓN DE EVANGELINA BARTONEK EN SU FACE

N ÉSTOS AÑOS HE VISTO CIENTOS DE ANGELITOS MALTRATADOS … PERO REALMENTE ÉSTO ES IMPERDONABLE TINI FUE VIOLADA POR UN HDRM … NADA MÁS VOY A SEGUIR ESCRIBIENDO DE ESA BASURA , MÁS QUE ACLARAR QUE ESTÁ HECHA LA DENUNCIA TINI FUE OPERADA , PERO LAMENTABLEMENTE EN 4 OPORTUNIDADES MÁS VOLVIÓ A SALIRSE SU ANO VUELVEN A LLEVARLA A LA VETE Y LAMENTABLEMENTE HASTA HOY NO HUBO UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA … HAY QUE VOLVER A OPERARLA LA VERDAD NECESITAMOS AYUDA ES IMPOSIBLE DEJAR SÓLO A Rodrii Beyvin ES QUIÉN LA AYUDÓ , LA CUIDA DÍA Y NOCHE , EL QUE VA DE UN LADO A OTRO BUSCANDO SOLUCIONES , EL QUE NO BAJA LOS BRAZOS HASTA DEVOLVERLE LA DIGNIDAD Y SU FELICIDAD POR FAVOR AYUDANOS A AYUDARLOS , LA CIRUGÍA CUESTA ALREDEDOR DE $30.000 Y ESTAMOS LLENAS DE DEUDAS …. PERO ES INDISPENSABLE OPERARLA CON LO QUE PUEDAS VAMOS SUMANDO PESO A PESO PARA QUE PUEDA SALIR ADELANTE Y COSTEAR LOS GASTOS PODES PASAR POR LA VETE DE NICOLÁS DAVIO, COMUNICARTE CON RODRI , POR ÉSTE MEDIO O AL 3329-690071 PODEMOS PASAR POR TU CASA O POR MERCADO PAGO, EL ALIAS ES : todo.por.ellos.amor CUENTA DNI EL ALIAS ES : hogar.todo.por.ellos POR FAVOR SI LO HACEN POR CUALQUIERA DE ÉSTOS MEDIOS NECESITO QUE ME AVISEN SÓLO ME RESTA DARLES LAS GRACIAS A TODOS USTEDES ÉSTO YA ES INSOPORTABLE GRACIAS ETERNAS RODRI SOS LO MEJOR QUE LE PASÓ EN LA VIDA POR FAVOR BASTA DE MALTRATO ANIMAL

La están por operar en nuestra ciudad, y sobre todo lo que hizo a este SALVAJE hecho, en la mañana de ayer, Evangelina Bartonek, en la FM LASER nos contó en detalles.



















































