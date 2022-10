Mañana a la mañana, en materia política, lejos estará de ser un dia más.

En la sesión ordinaria de mañana, en materia de controversias, polémicas y escandalo político, el LIO en el Concejo Deliberante, te lo aseguramos, esta mas que garantizado.

Por estas horas, ediles de los distintos bloques, están evaluando qué hacer cuando, en la mencionada sesión, se presente Juan Ramos a ocupar su banca.

La ley, para casos como estos, es más que clara, NINGUN impedimento LEGAL existe a los fines de poder EVITAR que, el citado Ramos, asuma en el lugar que, con la calificación de CARGA PUBLICA, fue votado por parte de nuestra sociedad en el año 19.

Si Cristina, Macri, Larreta y tantos otros, pudieron presentarse a una elección, y acceder a los cargos que ostentaron, y en el caso del Jefe de Gobierno de CABA, ocupa en la actualidad, con tantos procesos penales abiertos en su contra, como NO lo va a poder hacer un concejal, de cargo publico, MUY por debajo de los citados precedentemente.

Pero asi y todo, si la mayoria del concejo decide apartarse de lo que la ley manda, y en consecuencia, NO permitir que Ramos asuma, lo puede hacer, ateniéndose a las consecuencias legales que se podrían generar si, el licenciado, decide recurrir a la justicia invocando, arbitrariedad e ilegalidad, por parte de quienes le impiden ocupar su rol público, ese para el cual lo voto parte del pueblo en las elecciones.

De suceder lo que, furibundas presiones políticas de por medio, se busca que ocurra, en estos términos y bajo estos apercibimientos, Ramos se dirigirá a los ediles del cuerpo.

NOTA

Previo al tratamiento vengo expresar que los hago penal civil y pecuniaria mente responsable por cualquier acción que impida la asunción de mi banca y los hago responsable de someter un delito de acción privada a la discusión de un ámbito que no le corresponde pero además previo cualquier tratamiento ya cualquier decisión si no respetan la voluntad expresada en mi Asunción los hago responsables por el lucro cesante al impedir el ejercicio de mi tarea extra o administrativo y arrogarse facultades que la ley no confiere

Related PostsEW