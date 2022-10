NO ES LA PRIMERA VEZ QUE «MATIAS» ES NOTICIA POR COSAS COMO ESTAS, RAZÓN POR LA CUAL……

El jueves pasado en la FM LASER sacamos al aire a un ex trabajador de AUTOSERVICIO MATIAS, un lugar elegido por su clientela, básicamente, por ser sinónimo de CALIDAD y SEGURIDAD ALIMENTARIA, y a la vista lejos está de, reunir esas condiciones por las que algunos vecinos lo eligen al momento de hacerse de algún producto comestible en nuestra ciudad.

Hay que largar todo manifestó este ex trabajador de AUTOSERVICIO MATIAS por más de ocho años, aclarando que a él NO lo echaron, se fue solo hace un año atrás cuando tuvo la suerte de hacerse de un trabajo más digno, saludable y mejor remunerado. Lo que voy a contar son cosas que ocurren incluso, con los que están trabajando hoy ahí.

“El tipo no para con su avaricia tiene muchos empleados en negro que incluso los hace ir a trabajar en horario de la tarde, cuando el Supermercado está cerrado, y cuándo viene el Ministerio Trabajo los hace subir al depósito y los esconde atrás de una puerta con llave, donde tiene un grupo electrógeno o los hace salir por la puerta de atrás, hasta a mí me ha tocado esconderme o irme cuándo cayó ministro de trabajo”

“Me fui porque me canse de la presión constante, de los malos tratos, incluso tuve que soportar que caigan a mi casa, vengan a mi casa a los gritos estando afuera todos mis vecinos, me canse de soportar un montón de cosas que no iban, me cansé, hasta llegue a estar con psicólogo, ocho años trabajé en Autoservicio Matias, razón por la cual es que puedo hablar con autoridad sobre cosas que pasan dentro de este comercio”

“Están en todo momento hostigándote, puteandote, incluso yo tenía un compañero que tenía un problema de discapacidad y entro a trabajar y le decían, dale rengo, subí la escalera que te voy a enderezar los pies y un montón de cosas así, lo veía constantemente de todo, incluso conmigo, me han puteado y uno tiene que aguantarsela porque hay que trabajar, pero todo tiene un límite, me parece que soportar esas cosas ya es un montón”

“Incluso con mercadería vencida qué uno iba a preguntarle cómo para decirle sacamos todo, porque viene gente grande, vienen chicos y el tipo nos decía anda atrás, borrar la fecha de vencimiento y ponela en la góndola de vuelta y todos saben que eso es así, no pueden desmentirlo”

“Incluso he visto a Matías Wutrich, hijo de Alberto, drogándose ahí adentro y convidando a los empleados, he visto un montón de cosas, hasta con las cajeras a los besos, cosas que no van y la verdad que hay que decir la verdad, quiero que todos sepan la clase de gente que son los Wutrich”

“Tengo fotos de Matías Wutrich drogándose adentro del supermercado, incluso tenía un vaporizador de aceite de cannabis, y encima después tenias que soportar que venga drogado y sacado y te falte el respeto adelante de todos”

“Adentro del supermercado hay mucha violencia, incluso entre ellos mismos, todo el día peleándose, puteandose entre ellos y sacándole el cuero, sacándole manos a la gente, porque yo lo he visto y lo he vivido todo y de todo adentro autoservicio Matías”

“Se reían de todo el mundo a través de las cámaras, de los clientes, de los proveedores, he visto proveedor que cuando se iban le sacaban el cuero, y eso es no tener códigos, igual que con los clientes, porque te están dando de comer esas personas, no le podes hacer eso, la verdad que me parece una falta de respeto totalmente y hasta he visto con proveedores que han ido han levantado pedidos y luego que se fueron comenzaron a hablar mal porque la verdad que son una gente muy mala, son gente mala, no hay nada bueno ahí adentro, son malas personas, te lo afirmó”

“Hacia afuera no se vende eso, se venden sonrisitas y de todo, pero es todo muy falso y la verdad que convivir con ellos durante 8 años fue algo muy malo, una experiencia muy pero muy mala”

“Salí un día a la noche de trabajar y me subo al auto me estaba yendo a la cancha la ruta 41 a ver un partido de fútbol y veo que viene corriendo Alberto hasta mi casa y empieza a los gritos, que me iba a suspender había vecinos afuera y todo me hicieron pasar una vergüenza terrible, me había dicho que después que termine el turno pase por la oficina para hablar con él y yo cuando terminó mi turno me olvidé, me colgué y me vine para mi casa porque quería ir a ver el partido y se apareció corriendo en mi casa, ¿sabes lo que fue vivir eso? me bajé del auto y me dijo de todo, él lo recuerda bien, sabe todo, yo me había ido incluso más tarde del horario en el que salgo 9:30 de la noche, pero me olvide de pasar por la oficina y bueno hizo eso, hasta he recibido mensajes a los gritos de parte de esta gente, una falta de respeto total”

“Todo lo que se vencia, todos los productos que se vencían pasaban por la oficina y de ahí ibas atrás y lo borrabas con un quitaesmalte y un algodón, te hacían borrar la fecha y ponerlos en las góndolas de vuelta y cuando venían las inpecciones del municipio te hacían sacar todo de golpe y así”

“Cuando íbamos y le decíamos que habia un alimento vencido nos decía borralo y ponelo en la góndola de vuelta, cualquier producto, lácteos, galletitas, comestibles en general, lo que sea”

“Cuándo venían las infecciones te hacía sacar todo de golpe y subir todo al depósito de arriba, cuando los inspectores estaban en la puerta nos daba la orden y todo lo que podíamos sacar los sacabamos y varias veces lo engancharon con mercadería vencida”

Adulteración de las FECHAS DE VENCIMIENTO DE LOS ALIMENTOS…

DROGAS a mansalva dentro del comercio…

EXPLOTACIÓN LABORAL y MALOS TRATOS a los trabajadores…

CAJA REGISTRADORA “PARALELA” y en negro….

BURLAS, GASTADAS, HUMILLACIÓN a clientes y proveedores sentados en la oficina viendo las cámaras internas del comercio….

Ni los tan ESTIGMATIZADOS chinos, se ATREVERIAN a TANTO….

AUDIO

https://youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%253Fenablejsapi%253D1%2526autoplay%253D0%2526cc_load_policy%253D0%2526iv_load_policy%253D1%2526loop%253D0%2526modestbranding%253D0%2526rel%253D1%2526fs%253D1%2526playsinline%253D0%2526autohide%253D2%2526theme%253Ddark%2526color%253Dred%2526controls%253D1%2526%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW