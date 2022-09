Antes de que se haga OFICIAL la muerte de la Reina Isabel II de Gran Bretaña, Santiago Cuneo, en su programa UNO MAS UNO TRES de su Canal 22, de esta forma celebró la muerte de esa INMUNDICIA.

El video se repartió, conoció y reprodujo en todo el planeta y llegó a tener, seguramente a la fecha largamente fue superado ese número, mas de 80 millones de visitas, a tan solo horas de haber salido a la luz.

Esta mañana en la FM LASER llamamos a nuestro amigo Santiago Cuneo, y entre otras cosas lo hicimos a los efectos de que nos cuente detalles que hicieron al mismo.

“Si vos te fijas el programa yo lo arranque haciendo alusión a su muerte, antes de que ellos (por los britanicos) lo hiciesen oficial al mundo entero, con lo cual se produce un hecho online en el cual queda en evidencia que yo estoy confirmando la muerte a los ingleses y festejando, la porque yo festejo la muerte de la vieja de mierda está, muerta dura como un quebracho tirada en la cama y todavía no era oficial”

“Y ese es el dato que genera sorpresa, que yo arrancara el programa afirmando con tanta firmeza que se había muerto, cuando ni ellos lo tenían confirmado”

“A partir de ahí lo que se produce es un fenómeno global, fuimos noticia a nivel mundial, porque yo me encargué de fijar la posición Argentina por encima del propio gobierno o sea que a nivel mundial se conoció lo que yo dije, no lo que dijo el gobierno y me encargué de que se pudra como dicen los chicos, o sea que, de ninguna manera, quede la posibilidad de que el gobierno Argentino y la clase política miserable Argentina genuflexa colonial sea la posición nuestra a nivel mundial, entonces lo que hice fue fijar una posición en el mundo de la Argentina, qué es la real, qué es el sentimiento de todos los argentinos y que ese sentimiento fuera realmente la posición Internacional de la Argentina que tapase cualquier otra posición fijada por el gobierno argentino o la dirigencia política Argentina”

Es lo que hace el atentado a Cristina: “La jueza está trabajando bien, fue un atentado provocado por un grupo de locos asesinos sueltos, de eso no hay ninguna duda, de que un atentado no hay ninguna duda, solo un imbécil puede negar la existencia del atentado, un atentado de parte de un grupo de locos que han sido incentivados por una célula de inteligencia que seguramente busco que esto pase, los incentivaron, los operaron y los indujeron, y estos imbéciles asesinos pasaron a la acción, son berretas,, son cachivaches pero han demostrado todas las falencias de seguridad que tiene la Argentina, en Argentina puedes matar a cualquiera”

