Veronica Argomedo es una vecina de nuestra ciudad que, desde el primer día de todos, viene aportando lo suyo, horas, compromiso y muchísimas ganas de que, de una buena vez por todas, en Baradero, los que tienen el deber y la obligación de hacerlo, se pongan las pilas, y en defensa de todos, y en contra de nadie, se legisle una ordenanza, en este caso, que haga al uso y la regulación de los agroquímicos en nuestro Partido.

Dedico tiempo de sus días en reuniones llevadas a cabo a los efectos de, en base a información, y solo información, sacar una norma lo más beneficiosa para todos, nuestro medio ambiente, y las enfermedades que contaminarlo de manera desaprensiva, a muchísimos nos generan.

La llamamos ayer por la mañana desde la FM LASER, y precisamente por “ese” tema es que lo hicimos, la escandalosa sesión que se llevó a cabo dos viernes atrás, en la que se trató y metió por la ventana, a OCULTAS de todos los que dieron inicio a esta iniciativa legislativa en nuestra ciudad, la tan mentada ordenanza de uso y regulación de agroquímicos presentada por el concejal Martín Genoud.

Sobre lo que pasó y está pasando, la sesión del viernes, el proyecto de Genoud que establece TAN SOLO 50 mts. De exclusión para el uso de agroquímicos en zonas residenciales, urbanas y escuelas rurales, y el decreto del presidente del Concejo, disponiendo NO enviar el expediente aprobado dos viernes atrás, y que para nosotros, fue el de Silvana Sosa, Veronica, cosas como estas expresó en la 90.1 en la mañana de ayer.

“Lo que esta pasando es una falta de respeto, una burla toda la sociedad, a la democracia, al trabajo de un montón de personas, a la salud pública a las infancias, atropella con leyes constitucionales, la verdad que es una locura lo que está pasando, no se entiende que en estos tiempos tengamos una democracia tan intoxicada es una locura”

“Si este decreto se hace efectivo, tenemos gente, a la que estamos consultando desde lo legal, para ver qué vamos a hacer, esto es una falta de respeto a la democracia, a la institución y cómo se manejaron después de 2 años de estar trabajando en este tema, de manera participativa, con lo que cuesta, estuvimos reunidos en mesas de trabajo, dedicando tiempo y esfuerzo y que de repente vengan de un día para otro llevándose por delante todo y hacer lo que se les canta en función de los deseos caprichosos de un puñadito de productores, la verdad, por es que estamos alertas y el viernes vamos a ir al sesión de concejo, porque no podemos permitir que esto esté pasando”

“La verdad que esto va más allá de la regulación de agroquímicos, este es un atropelló a todo el sistema legislativo, me parece que es una situación muy grave qué Baradero no puede permitir que siga sucediendo, por eso es que el viernes vamos a ir a sesión”

“Que pongan 50 mts. De exclusión, es una burla, que se metan las 50 mts en el bolsillo, es lo mismo que nada, es lo mismo que decir no me importa nada que haya poblaciones rurales, no me importa nada que mis hijos tengan cancer y leucemia, eso es lo raro y lo extraño, porque esto afecta a toda la población”



























https://youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%253Fenablejsapi%253D1%2526autoplay%253D0%2526cc_load_policy%253D0%2526iv_load_policy%253D1%2526loop%253D0%2526modestbranding%253D0%2526rel%253D1%2526fs%253D1%2526playsinline%253D0%2526autohide%253D2%2526theme%253Ddark%2526color%253Dred%2526controls%253D1%2526%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26























Related PostsEW