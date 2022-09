En torno a lo sucedido en la mañana de hoy y que hace unos instantes en BL te contamos, el Decreto emitido por el Pte. del Concejo Deliberante, a partir del cual se decidió NO enviar al Ejecutivo la ordenanza de agroquímicos votada en la ultima sesión y remitirla a comisión para su nuevo tratamiento, fue que decidimos llamar desde la FM LASER al Dr. Diego Jeanmaire, abogado penalista y especialista en derecho administrativo de nuestra ciudad.

“Yo creo que esto fue una gran burla a la sociedad, vamos a partir de ahí, quisieron meter un proyecto de ordenanza entre gallos y medianoches, para votar vaya a saber por qué interés, entonces generalmente cuando las cosas no entran y van por el carril que deben ir,, se cometen un montón de errores, irregularidades, propio de la impronta en la cual se genera esa cuestión y lamentablemente termina mal”

“Esto es una serie concatenada de bochornos, va de bochornos en bochornos, la verdad que es de todo lo que leído en el día de hoy, lo único que me pareció interesante fue lo que propuso Mayra (por la concejal PODESTA), pidiendo que se renuevan las autoridades del Consejo, que parece que verdaderamente deben hacerlo, porque hay un desconocimiento de la ley importantísimo, porque se arrogan facultades de otros poderes en forma significativa”

“La facultad del presidente del concejo deliberante es una vez terminada la sesión del Consejo enviar al ejecutivo todos los proyectos que se aprobaron, para que el ejecutivo promulgue o vete, el no enviar la ordenanza votada al ejecutivo por parte del presidente, significa que se está arrogando facultades que no tiene, una vez terminada la votación, lo único que le queda al presidente es enviarla al departamento ejecutivo”

“Con este decreto, el presidente ha incurrido en claros incumplimiento de deberes de funcionario público”

“La ordenanza se trata de esta forma, porque el tema era el factor sorpresa, porque no todo es tener los votos y no solo ser sino además parecer, en otro contexto esta ordenanza no sale, porque hace dos años que se la tenían cajoneada a Silvana Sosa, que había presentado el proyecto y además estaba el del ejecutivo que todavía no se había votado, y la verdad, la métrica qué planteaba la modificatoria de Genoud, de 50 mts., no hubiera salido nunca porque si se hubiesen enterado los ambientalistas de la sesión en la que se iba a votar, eso hubiera tenido connotaciones sociales”

“Mirá, vos lo has leído como yo le he leído, qué decía Maquiavelo en el príncipe, el mal se hace de golpe para que el pueblo no reaccioné, es textual de Maquiavelo, se ve que Genoud también ha leído el Principito, y el bien de a poco, para que el pueblo se acostumbre, por eso este golpe, para la no reacción del pueblo, hoy si se presentara, iban a tener a todos los ambientalistas ahí adentro y vos pensás que ese proyecto con ellos en el Concejo sale, vos te pensás que los 9 concejales van a votar a favor del proyecto, como mínimo tres se dan vuelta, por eso es que hacen esa jugada, está es la lectura política, era ahora o nunca”

