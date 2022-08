Siguiendo con las declaraciones que en la mañana de hoy Zuloaga dio a la FM TIEMPO…

Cosas como estas manifestó este ENERGUMENO SOCIAL lleno de IMPUNIDAD en Baradero.

«TODOS NACEMOS, TODOS VIVIMOS, TODOS MORIMOS«

La directora general de la institución APAND, Teresita Zuloaga, en diálogo con #FmTiempo se refirió a la muerte traumática que atravesó el último interno.El #ParteDePrensaPolicial relacionado a este caso manifiesta: «AVERIGUACIÓN CAUSAL MUERTE – Fecha 25/07/22 hs de la mañana ingresa a Nosocomio local interno de *APAND*(Asociación para ayuda discapacitado) sito del corro al 1900 tratándose de un masculino mayor de (32) quien ya se encontraba sin vida.

De testimonios recabados se habría broncoaspirado con pan. Fiscal en turno dispuso diligencias de rigor y operación Autopsia para determinar causales de muerte».Zuloaga, al aire de la radio, expresó:»Nosotros no estamos conmovidos, estamos comprometidos».

«La persona tiene derecho a vivir y tiene derecho a morir con dignidad».»Todos nacemos, todos vivimos y todos morimos»»

Por su patología ha superado muchos años más de vida de lo que debía haber superado».»Esta última persona murió broncoaspirada, no murió atragantada».En cuanto a la intervención de la Institución, expresó:»

El Intendente no pidió la intervención porque la Municipalidad no tiene la autorización de pedir la intervención».»Él no puede intervenir en el problema».»

A los organismos de control que vengan a constatar las instituciones pero no lo hagamos responsable al Intendente de una cuestión que no tiene la responsabilidad».

CLARO QUE “TODOS NACEMOS VIVIMOS Y MORIMOS” ZULOAGA, PERO EN ALGUNOS LUGARES A LOS MÁS VULNERABLES……

A SU «PRONTUARIO» NOS REMITIMOS «ZULOAGA»

