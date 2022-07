La causa por la muerte de Gonzalo García esta caratulada como “Homicidio simple”

En publicaciones anteriores te informamos sobre distintas cuestiones que hacen a este hecho acontecido días atrás.

Que el declarante al llegar fue recibido por Gonzalo quién le dijo pasa policía que esto se lo decía frecuentemente y lo acusaba al declarante de ser policía y muchas veces le colocó el cuchillo en el abdomen acusándolo de ser policía, que entró a la casa y Gonzalo estaba sentado en la cama y en ese momento el declarante le pidió comprar 10 gramos de cocaína para todo el grupo de amigos. Que Gonzalo le contestó que no quería la plata pero que si quería que la chupara haciendo referencia al pene y diciéndole yo sé que sos putito y en ese momento le dice que no y sale de la casa.

Que luego volvió a la casa de Gonzalo y le dijo que aceptaba hacerle sexo oral pero le pidió un poco más concretamente 15 Gramos, que le hizo sexo oral a Gonzalo que cuando se estaba realizandoselo Gonzalo le puso un cuchillo en el cuello y le dijo ahora te voy a coger.

Qué Gonzalo lo da vuelta lo pone contra la mesa que se ubica enfrente de la cama que el declarante se resiste por lo que Gonzalo le pega una trompada en la boca le bajó los pantalones y siente que lo penetra.

Que sintió dolor en el ano que en ese momento el declarante no quería consentir esa relación motivo por el cual agarró lo primero que estaba en la mesa desconociendo qué objeto tomo y se lo clavo a Gonzalo desconociendo En qué parte del cuerpo lo lastimó lo que sí la sangre de Gonzalo le manchó la ropa al dicente que luego el dicente se da vuelta y Gonzalo se le viene encima, el declarante le dijo yo no quiero esto no quiero esto y entró en un estado de bronca impotencia y con el mismo objeto que tenía en sus manos se lo clavo en el cuerpo en lugares diferentes a Gonzalo estando en una situación totalmente exaltado luego de ello salió hacia la casa de su abuela en la misma moto con la que arribo al lugar que manejó a gran velocidad producto del shock en el que estaba que una vez en la casa de su abuela se bañó porque le dolía el cuerpo el ano luego llega su tío a quién el dicente le pide que lo lleve a dar una vuelta para poder contarle lo sucedido pero no se animó hacerlo.

Qué el declarante a la tarde se entera que había una persona fallecida en ese lugar haciendo referencia a la casa de Gonzalo que el declarante al momento de retirarse de la casa no sabía que lo había matado sino que solo se defendió de lo que Gonzalo le estaba haciendo no va a declarar nada más.

A preguntas de la fiscalía si ha tenido relaciones sexuales anales con anterioridad a este episodio refiere que no que esta fue la primera vez preguntado si cuando fue a la casa de Gonzalo estaban ambos solos refiere que sí que estaban solos los dos

A pregunta de la fiscalía si recuerda si fue en moto y dónde la dejó estacionada refiere que sí que fue en la moto pero no recuerda bien donde la dejó estacionada

a preguntas por el defensor particular si la penetración anal se transformó en una relación sexual responde que no que cuando sintió que lo penetró reaccionó rápidamente

https://youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%253Fenablejsapi%253D1%2526autoplay%253D0%2526cc_load_policy%253D0%2526iv_load_policy%253D1%2526loop%253D0%2526modestbranding%253D0%2526rel%253D1%2526fs%253D1%2526playsinline%253D0%2526autohide%253D2%2526theme%253Ddark%2526color%253Dred%2526controls%253D1%2526%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW