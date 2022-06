En octubre de 2017 en el descampado de Funes, lo encontraron VIOLANDO a una nena de tan solo 11 años, dos años después del aberrante hecho, el Fiscal Granda, lo mando a CASA.

Vamos con el recorrido de la historia que te estamos contando, la de un PERVERSO, VIOLADOR SERIAL y un ENFERMO MENTAL llamado Uby “El Chaqueño” JUAREZ.

PARTE DE PRENSA JUEVES 05/10/2017

APREHENDIDO : ayer Miércoles, en horas de la tarde, raíz llamado telefónico al 911, personal de la estación Comunal Baradero, se constituyó en el camino de los Funes, a la vera de las vías férreas y procedió a la aprehensión de un hombre de 59 años, habitante de esta ciudad, quién fuera reducido por otro hombre de esta ciudad, al sorprenderlo abusando de una joven de corta edad.-

“TERRIBLE” TESTIMONIO DE UNA SOBRINA ABUSADA POR “EL CHAQUEÑO JUAREZ”, «HISTORIA DE UN PSICÓPATA COMO POCOS OTROS EN ESTE MUNDO»

El miércoles 4 de octubre de este año en nuestra ciudad aconteció uno de esos hechos que conmueven como pocas otras cosas a una sociedad, este ENFERMO de sobrenombre “EL CHAQUEÑO”, y apellido “JUAREZ”, fue encontrado y in fraganti, “literalmente” VIOLANDO a una nena de tan solo 11 años de edad en un descampado de nuestra comuna.

El día 5, es decir, un día después de haber acaecido este terrible suceso, en una publicación que tuvo más de 40 mil visitas, en BL hicimos público el nombre de este PERVERSO / PSICOPATA personaje que a diario caminaba entre todos nosotros, y es más, hasta al escenario mayor de nuestro Festival de Folclore subía a convidarnos de su ficticia, calida y simpática agradable presencia.

En la mañana de ayer, en “Quien quiera oír que oiga” entrevistamos a una de la sobrinas de delincuente en referencia, Cristina Juarez, de 39 años de edad, con residencia en la Provincia del Chaco, quien, luego de tomar conocimiento de nuestra publicación hace dos días atrás, se comunicó con nosotros a los efectos de hacer público este tan REVELADOR Y CONTUNDENTE testimonio sobre el famoso Chaqueño Juarez.

Entre lágrimas y un por demás de entendible nerviosismo, Cristina, esto nos comenzó diciendo: “Esto que nos acabamos de enterar, no se cómo explicarlo, fue como un mundo de sensaciones, yo le explico, me llamo Cristina Juarez, soy sobrina de Uby Juarez (El Chaqueño), soy hija del hermano de él, tengo 39 años, y él venía a mi casa cuando yo tenía 7 años, y él abusaba de mi, era ese tío que venía y te compraba golosinas, ropa, regalos, el tío preferido, y él empezó a quedarse a dormir en mi casa, y cuando se quedaba……. primero me pregunto a quién yo amaba más, si a mi mamá o a mi papá, y yo le dije que a mi papá, entonces un día se metió en mi cama, y me empezó a tocar con los dedos, primero me los metía en la cola, por los dos lados, me besaba, me dijo que me iba a gustar, y cuando yo le dije que me dolía y le iba a contar a mi papá, dijo que lo iba a matar, y así pasó por ocho meses más o menos, hasta que un día (ahí se quiebra Crisitina), y quiso introducir su cosa por mi ano”

“Ayer cuando me mandaron las capturas (publicación de BL) y me contaron, me fui corriendo a avisarle a mi hermana, y me puse a llorar, y le dije que a mí me hacía lo mismo (en referencia a lo acontecido con la menor de 11 años de nuestra ciudad), entonces ella también se puso a llorar y me dijo a mí también me hacía lo mismo, y yo no podía hablar, porque me amenazaba que iba a matar a papi, y la llamamos a mi otra hermana de Buenos Aires y a ella también le hacía lo mismo”

Luego contó otra historia TREMENDA acontecida con una de sus primas: “Después tengo otra prima, eso sí lo sabíamos nosotras, lo sabía toda su familia pero lo cayó, yo tengo una prima que se llama Blanca Juarez, que es hija de otro hermano de él, ella estaba internada en un colegio de monjas acá en el Chaco, eso se acostumbra acá en casos de familias numerosas que no pueden mantener a todos sus hijos, y él la iba a visitar siempre porque él era el tío, y él la sacaba y la traía, y un día apareció embarazada y el padre no entendía cómo estaba embarazada si estaba en un colegio de monjas y cuando ella fue a tener el bebé, le dijo que era de él (el chaqueño) porque él la violaba y el papá, para tapar todo eso, lo regaló al bebé y es hasta el día de hoy que ella no sabe dónde está su hijo y ahí fue cuando Uby (El chaqueño) se fue a vivir a Buenos Aires (por Baradero), él tenía una mujer, y la mujer que él tiene ahora, era HIJA de su mujer de antes, se la llevó a los 13 años9

Hasta acá desgravamos SOLO hasta el minuto SIETE de la nota que le hicimos, tenes que escucharla, Cristina cuenta mucho más sobre este psicópata, las marcas para siempre que les dejó producto de lo que le hizo hace más de treinta años atrás, su deseo de declarar en el juicio que se le lleve a cabo a este DELINCUENTE, el alivio que sintió al ver lo que con él había ocurrido luego de leer Baradero Late.

TESTIMONIO DE LA MADRE DE LA MENOR VIOLADA, MI HIJA DECLARÓ QUE HACE UN AÑO QUE JUAREZ LE VENÍA HACIENDO «ESAS COSAS»

Hoy por la mañana, y en exclusiva para Baradero, en «Quien quiera oír que oiga» sacamos al aire a la madre de la menor de 11 años violada en la tarde de ayer, por el «CHAQUEÑO JUAREZ» en el campor conocido como el de «FUNES»

A continuación te transcribimos la parte más sustancial de la nota que a la madre de la menor le hicimos esta mañana en la 90.1.

PABLO GONZALEZ: ¿Qué sentiste cuándo te enteraste de lo que le había sucedido a tu hija? h

MADRE: Me enteré ayer ni bien ocurrido el hecho y qué te puedo decir, que es un hijo de mil puta. h

P.G.: Llamó la atención escuchar a la persona que salvo a tu hija, luego de preguntarle sobre esta cuestión, manifestar que no le habías agradecido lo que había hecho …

MADRE: Se lo agradezco con mi vida.

P.G.: ¿Me podes confirmar si la persona que violó a tu hija es EL CHAQUEÑO JUAREZ?

MADRE: Si, es el chaqueño Juarez.

P.G.: Lo primero y principal, creo que lo más importante de todo ¿Cómo está tu hija en este momento?

MADRE: En este momento está más tranquila, pero que se yo, vamos a lo que es, le arruinó la vida ese hijo de puta, en este momento está conmigo.

P.G.: Se acercó gente del departamento de violencia de género y minoridad y niñez del municipio local, ya que tu hija obviamente va a necesitar u tratamiento psicológico a raíz de lo que pasó con ella ¿Se acercaron para darle contención psicológica?

MADRE: No, todavía no vino nadie.

P.G.: Qué me podes contar ¡Qué relación tenías vos con el chaqueño Juarez? Porque se comentó que él era el padrastro de tu hija.

MADRE: Si, es el padrastro de mi hija.

P.G.: Es decir que ¿Sos o eras pareja de él?

MADRE: No, salíamos nomás, no nos habíamos juntado.

P.G.: ¿Hacía mucho tiempo que estabas saliendo con esta persona?

MADRE: 6 años más o menos.

P.G.: ¿Es verdad que tu nena estaba viviendo con él?

MADRE: Si, estaba viviendo con él y la mujer.

P.G.: ¿Vos tenías trato cotidiano con tu nena o la veías cada tanto?

MADRE: Y, me la traía, no seguido, pero me la traía.

P.G.: Y en esos intercambios, de hablar con tu nena, ella no te contó nunca nada sobre esto, porque algunos dicen que esta conducta de parte de Juarez venía arrastrándose de hace vario tiempo

MADRE: Lamentablemente la nena declaró que la violaba desde que fue a vivir con él, era habitual, no me contaba nada porque la tenía amenazada.

P.G.: ¿Y tampoco vos notabas un cambio de conducta en ella?

MADRE: No, no, porque ella cuando venía a mi casa, no hablaba conmigo, se encerraba en la pieza con la hermana a jugar y de ahí no salía hasta que no la venían a buscar.

P.G.: Y esa conducta ¿Era común en ella antes de irse a vivir con Juarez?

MADRE: No, era más de hablar.

UNA JUSTICIA AL ETERNO SERVICIO DE LA «IMPUNIDAD»

Dos años después de haber cometido y ser condenado con la pena máxima contemplada por nuestro Codigo Penal, el Fiscal Hernan Granda, DEJO que al Chaqueño Juarez, lo manden a CASITA, a gozar de una SALUDABLE prisión domiciliaria, Barrio Plan Federal.

Esto si sigue así, a la IMPUNIDAD judicial nos estamos refiriendo, a la corta o a la larga, la cosa termina muy mal.

¿Hasta cuándo “señor” Hernan Granda?

