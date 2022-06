Cristina Kirchner cerró un plenario de la CTA en Avellaneda. Cuestionó a empresarios y no se olvidó del Movimiento Evita.

La vicepresidenta Cristina Kirchner cerró esta tarde un plenario de la CTA en Avellaneda y dejó mucha tela para cortar. Además de hablar de la justicia, de los empresarios que generan inflación y de la unidad del Frente de Todos, le dedicó un párrafo a los movimientos piqueteros y especialmente al Movimiento Evita.

Sin nombrarla, pero con una elipsis bastante clara, sostuvo que el peronismo «es laburo» y no planes, y se permitió teorizar sobre una supuesta -y negativa- reacción «si Evita los viera».

«Si va un periodista entrevistando a la gente por la calle y preguntando quién trajo a los piqueteros, van a decir que los peronistas. Que son hijos de las políticas populistas. No, es una equivocación. Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90», corrigió Cristina que desenfundó una serie de datos para sostener esa sentencia.

Cristina Kirchner le apuntó al Movimiento Evita y a los piqueteros

Dijo, por ejemplo, que cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia en el 2003, había 2.2 millones de planes Jefas y Jefes de Hogar, en un contexto económico muy adverso y con desocupación de dos dígitos.

En 2015, dijo, al momento de dejar el poder, quedaba «el 10 por ciento de aquellos planes». Hoy, continuó, con 7 por ciento de desocupación, «tenemos 1.3 millones de planes», por lo cual dijo: «Hay algo que va a haber que revisar».

La propuesta de la Vicepresidenta fue que «el Estado nacional debe recuperar el control, la auditoria y la aplicación de planes sociales» ya que, dijo, hoy están «tercerizados».

«Sé que hay cooperativas que laburan, que producen, porque las vi trabajar, pero así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la policía? el Estado debe recuperar ese rol y transparentarlo frente a la opinión pública», exhortó.

Sobre el final de sus consideraciones apuntó contra el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando «Chino» NAvarro: «No me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo; no es depender de un dirigente barrial que me de el alta y la baja. Que el Estado recupere, en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita, si Evita viviera… ¡mamita!», remató.

https://youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%253Fenablejsapi%253D1%2526autoplay%253D0%2526cc_load_policy%253D0%2526iv_load_policy%253D1%2526loop%253D0%2526modestbranding%253D0%2526rel%253D1%2526fs%253D1%2526playsinline%253D0%2526autohide%253D2%2526theme%253Ddark%2526color%253Dred%2526controls%253D1%2526%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW