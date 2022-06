Mario es trabajador de la ex Quickfood, y tres meses atrás decidió cambiar de obra social, dejó la de “la carne” y se pasó a “Cima Integral”

En el medio le apareció un problema de salud, se tiene que operar con urgencia a raíz de que se le encontró una piedra en la vejiga y otra muy enorme piedra en el riñon, y nadie se quiere hacer cargo de la intervención quirúrgica que, en un centro de alta complejidad, en él se tiene que llevar a cabo, ye repetimos, con carácter de URGENCIA.

Con la excusa de que NO fue declarado al momento del traspaso a la prepaga por parte de él eso que tenía, y de lo que se enteró luego de llevar a cabo dicho traspaso, NO le quieren dar cobertura, pero no solo eso, sino que además, lo dieron de BAJA.

Recurrió al Hospital, y adivinen quien lo recibió, «El delincuente de Ejarque, Director del Lino Piñeiro.

¿Qué le dijo?

Escucha otro TESTIMONIO de esos que movilizan.

AUDIO

https://youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%253Fenablejsapi%253D1%2526autoplay%253D0%2526cc_load_policy%253D0%2526iv_load_policy%253D1%2526loop%253D0%2526modestbranding%253D0%2526rel%253D1%2526fs%253D1%2526playsinline%253D0%2526autohide%253D2%2526theme%253Ddark%2526color%253Dred%2526controls%253D1%2526%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW