Esta mañana en la FM LASER dialogamos con el Dr. Gabriel Descalzo.

Al ex concejal de CAMBIEMOS lo llamamos para que nos de su opinión sobre lo que te contamos hace unos días y compartimos para que sepas de lo que te estamos hablando:

Según la versión que han hecho pública los concejales que se han manifestaron en los medios, la actitud que tuvo Martín Genoud fue gravísima, mientras él no de ninguna justificación o explicación de los hechos, creo que a tratado de la buena fe de los demás y eso no se hace en ningún sentido y ninguna ocasión”

“Esto que hizo Genoud es gravísimo, porque no se pueden hacer cosas en contra de la palabra que uno dio, o tomó”

“Yo tengo la versión que dio el oficialismo, pero hay un inconveniente, porque no sabemos lo que pasó del lado de JUNTOS, ya que ningún concejal salió a aclarar o desmentir lo que se esta denunciando

“Yo creo que por lo menos Martín tiene que dar una explicación en la sociedad sobre lo que le están adjudicando a él, porque estás teniendo una actitud de qué estás dejando ver, se está dejando que todo el mundo crea lo que se está denunciando, creo qué ha sido una actitud absolutamente infiel de Genoud para con la voluntad de lo demás concejales, oficialistas y también opositores (por Daubian), qué ha querido tomar un atajo en algo que no corresponde porque era un tema que ya venía trillado ya estaba solucionado, la habilitación de supermercado”

“Yo creo que Genoud debería dar una conferencia de prensa y aclarar lo que pasó y si es lo que pasó lo que realmente se está diciendo, estamos en presencia de un hecho gravísimo, el que casa otorga”

VERBO “PERDER”

Luego Descalzo, trazó una analogía en la conducta de hoy y de AYER, en lo que al manejo político se refiere en la conducta de Genoud y ..

“Además todos sabemos las críticas que hubo internamente cuando Fernanda hizo la lista de concejales de 2019, porque también pongamos las responsabilidades dónde están, la lista que encabezó Martín Genoud y tercero fue Maroli”

“Esa lista causó internamente en cambiemos muchos problemas, esto lo sabemos todos, porque no se quería que se encabezara la lista de esa manera, porque había muchos problemas en el Ejecutivo y ya se sabía del distanciamiento que había entre Genoud y Antonijevic, las sabíamos todos, era un secreto a voces entre nosotros”

“Esas diferencias se debían a la forma de hacer política que tiene Martín (Genoud) y de hacer las cosas, de construir rompiendo, si la mayoría de los funcionarios del ejecutivo buscaban otra forma de comunicarse con la intendenta y no a partir de su secretaría, eso lo sabemos todos”

“¿Porque Fernanda termina poniendo de primer concejal a Martín genoud? no lo sé, eso hay que preguntárselo a ella”

“Cuando vos estás en un equipo de gobierno y la cabeza mayor de ese gobierno tiene mala relación con la segunda cabeza, que encima maneja todos los números y todas las cosas, no se puede funcionar nunca bien como gobierno”

“Entonces, cuando un funcionario que estaba debajo de ellos, vería lo que veía y que te estoy contando, no había solución, por eso recurría muchas veces al concejo, o me veía a mi, o lo veía la Antonio Pando, que hacíamos de poder de transmisión de los demás funcionarios hacia Fernanda”

“En aquel momento la secretaría de gobierno era una secretaría con mucho más poder que hoy en la gestión Sanzio y vos te fijas todo, incluso LA OBRA PÚBLICA, todo pasaba por él”

“Ese funcionamiento interno que hacía a nuestro gobierno no nos permitió ser eficaces, esa forma de conducir el municipio no nos permitió ser eficaces y cuando vos no sos eficaz, a la larga perdés”

“Fíjate que sí vos no sos eficaz en el control de la obra pública (palazo para GENOUD), terminas envuelto en una cuestión que no sabes porque la obra pública no se terminó, porque se hizo mal porque no se hizo bien, porque se hizo o se hizo allá, porque se rompió el pavimento a los 2 días”

VAMOS A ESA “ANALOGÍA” QUE TE ADELANTAMOS

En referencia a lo que hizo Martín Genoud en el concejo, también Descalzo esto manifestó:

“Porque en Genoud hay un concepto de hacer las cosas a escondidas, en secreto o de no abrir el juego, qué viene ya desde cuando estaba en la función pública, cuando era secretario de gobierno y no es de ahora, por esto a mí en eso no me llama la atención su actitud, porque el punto de vista este, de esconder las cosas, de no saber qué es lo que pasa, de traer y llevar a las escondidas, tenemos varios ejemplos, por eso nosotros perdimos la comuna”

De a poco TODO va a ir saliendo a la LUZ.

Cuantas veces en BL durante la Gestion Antonijevic hicimos mención a las internas que en aquel gobierno existían, y al manejo “ROMPO TODO” de Genoud, y “ME VOY A EUROPA MAMÁ, ME VOY A EUROPA” de Fernanda.

Siempre LO NEGARON.

SIEMPRE fue CIERTO.

Audio de la nota con Descalzo en la FM LASER

AUDIO

