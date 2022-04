Hoy por la mañana en la FM LASER entrevistamos a la Dra. Silvana Sosa, concejal del Frente de Todos en Baradero.

Con ella dialogamos de muchos temas que hacen al concejo, y la impronta que, de uno y otro lado político, sus colegas ediles e incluso, el ejecutivo, están teniendo en torno a cada uno de esos temas espinosos a los que en la mañana de hoy hiciemos referencia en la 90.1.

Al final de la extensa nota que a Sosa le hicimos, sobre la designación de Fernando Bogado como asesor del ejecutivo, a ella le preguntamos.

A mí me parece una locura no comparto en absoluto qué se mezcle la cuestión personal con la política, porque todos aquellos que nos metimos en el FRENTE DE TODOS, no lo conozco a Bogado, razón por la cual no voy a opinar de él en términos personales, ahora, en términos políticos, puedo decir qué fue dirigente nacional, fue funcionario nacional de un gobierno que nosotros discutimos mucho durante 4 años”

“Por eso creo que pensar que el frente de todos es de uno y uno puede hacer lo que quiere y que el otro no tiene que tener reacción y la verdad que a mí me parece una locura”

“A mí me parece que haber designado gente de cambiemos dentro de un espacio en el que ganamos los militantes en la calle hace 2 años con mucho esfuerzo, que tuvimos 4 años peleándonos con los de cambiemos para acá y para allá y la verdad que a mí me parece una afrenta, la verdad me parece una afrenta”

“Porque nosotros estamos lejos en términos políticos, no sé cuánto del peronismo ha quedado, pero hay muchos que están sosteniendo esto y a mí no me interesa bancar esto, me interesa que discutamos de políticas públicas, ahora, yo voy a dar la discusión interna para qué, para que vos después nombres a quien quieras aún sabiendo que a ese que vas a nombrar es uno de CAMBIEMOS, uno lo ve como una falta de respeto”

“Hoy tenemos muchos problemas a nivel nacional por ejemplo, un gran problema con el tema del FONDO Y vos ponés a un funcionario nacional de cambiemos, que sostuvo todas y cada una de las políticas del gobierno de Macri y después vos pretendes que nosotros defendamos las políticas públicas de tu gobierno, que muchas de esas van a ser tomadas por tu asesor en virtud de una cuestión ideológica, de la cual yo no estoy a favor, la verdad que me parece una locura”

