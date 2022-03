El viernes por la mañana en la FM LASER entrevistamos al Dr. Gabriel Descalzo, reconocido abogado de la ciudad de Baradero.

Consultado por la controversia que hace a estos días en nuestra ciudad, esa que hace al pedido de habilitación de un supermercado en Belgrano y Gallo, en contra de lo que establece la ordenanza vigente de habilitación de comercios, por parte de Gastón Musante, palabras más, palabras menos, esto expresó ante los oyentes de la 90.1.

“Se están diciendo algunas cosas sobre esta ordenanza que la ordenanza no las trae y a mí me llama poderosamente la atención que esto este ocurriendo de esta forma, el primer argumento que estamos escuchando es qué la ordenanza prohíbe la transferencia del fondo de comercio, y no es asi, la ordenanza no prohíbe la transferencia del fondo de comercio, la ordenanza no lo podría prohibir nunca, porque esto está regulado por normas nacionales, el código civil y comercial etc.”

“Ahora lo que si está prohibido en la ordenanza es la transferencia de la HABILITACION no la transferencia del fondo de comercio, la municipalidad qué te dice mire, si usted quiere transferir el fondo de comercio, puede hacerlo, haga los trámites correspondientes y será habilitado, ahora, para que luego el adquirente pueda abrir su negocio tiene que tener una nueva habilitación”

“Si José tiene un kiosco y se lo vende a Pedro hace una transferencia del fondo de comercio, van a ver a un abogado y a un contador, publican los edictos y luego Pedro tiene que ir a la municipalidad y decir mire acá transferimos el fondo de comercio, quiero la nueva habilitación a mi nombre”

“Eso es una habilitación nueva y ahí la municipalidad te va a pedir en la habilitación nueva, está que Pedro está pidiendo, que reúnan los requisitos que exige la ordenanza 4399 y ahí es cuando no puede habilitar este nuevo supermercado, por las distancias con otros que ya están funcionando a menos metros de lo que exige la ordenanza para poder habilitar, qué se han modificado en 2017”

“La regulación de las distancias entre comercios no es inconstitucional distinto podría ocurrir con el artículo 22 en la que se exige dos años de residencia para poder habilitar un Comercio en Baradero, si van a la justicia por el tema de la imposibilidad de abrir por las distancias ningún juez va a declarar inconstitucional esta ordenanza”

