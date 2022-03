Desde las 0 horas del lunes 14 de marzo, se ajustarán un 9,5 % promedio el precio de sus combustibles básicos y 11,5% promedio en los prémium.

A partir de las 0 h del lunes 14 de marzo YPF ajustará un 9,5 % promedio el precio de sus combustibles básicos y 11,5% promedio en los prémium.

Este ajuste responde a la evolución de las principales variables que conforman el precio de venta al público, sobre todo el aumento de los precios internacionales del petróleo y los niveles de demanda superiores a la prepandemia, que requieren importaciones para complementar la oferta local.

Los precios internacionales del petróleo se incrementaron significativamente durante las últimas semanas, alcanzando niveles récords (50% por encima de los precios de inicios de febrero de 2022).

¿Por qué aumentan las naftas?

Adicionalmente, el precio internacional de los combustibles con los que se complementa la oferta local aumentó incluso por encima del petróleo crudo.

Luego de este ajuste, la compañía continuará monitoreando la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional.

