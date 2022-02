La inconcebible guerra desatada en el bloque de JUNTOS en Baradero, por parte del bando de los inescrupulosos de Martin Genoud, Claudio Maroli y Giuliano Pelorosso en contra de Marcelo Daubian, esta llevando a la oposición a un suicidio político, y dejando en evidencia, una vez mas, que si hay algo que NADA les importa, es lo que le pasa a nuestra gente, sus necesidades y padecimientos y todo eso que, que en malon, esta sufriendo dia a dia en cada rincón de la ciudad de Baradero.

Para que nos de su opinión de esta LOCURA política a la que estamos asistiendo todos los baraderenses producto del accionar de estos tres personajes, con dos de ellos, que cuando estuvieron en el poder con CAMBIEMOS al frente del municipio, si hay algo a lo que contribuyeron, fue al choreo, el hundimiento de nuestra comuna, y todo eso que, ocurrido, los hizo volar del gobierno en tan solo 4 años de gestión, en la mañana de hoy en la FM LASER, nos comunicamos con el Dr. Gabriel Descalzo, y mamita, vaya nota que conseguimos con el ex concejal de este espacio político, hoy, en la oposición.

“Estoy entre decepcionado y preocupado, porque la verdad es que sí nos referimos únicamente a los que somos votantes o participamos de juntos, siempre dijimos que la unidad era un valor a preservar, lo hicimos durante 6 años, los cuatro que estuvo el gobierno de Fernanda y estos dos de Sanzio, siempre que tuvimos alguna diferencia siempre lo debatimos entre las paredes de nuestro bloque, hace rato que yo no veía estás descalificaciones públicas entre concejales del propio bloque, esto me entristece y me preocupa”

“Yo nunca pensé que el bloque de Juntos por el cambio en 40 días podía ser semejante zafarrancho”

“Te quiero decir una cosa, que la gente no se confunda, que este no es un problema de los concejales, este es un problema de los concejales no es un problema de Juntos por el cambio como agrupación política, como sector político, porque la sociedad y los vecinos que votan a Juntos por el cambio no quieren que Juntos por el cambio se divida, para eso están las paso”

“Ahora hay dos renuncias, del vicepresidente primero y segundo del Consejo, es algo que me alegra, porque yo soy de los que digo que la vicepresidencia primera tiene que ser para el otro partido y no para que tiene la presidencia del concejo, de lo que yo digo es, qué sentido tiene la renuncia de un vicepresidente primero y segundo ninguno, ninguno, entonces es un hecho político contra el presidente del consejo nada más, contra Marcelo Daubian”

“Marcelo tiene que refugiarse en la gente, él tiene que cumplir su función de presidente del Concejo cómo le corresponde, para lo que fue elegido y si lo quieren sacar al presidente del Consejo, que presenten una nota pidiendo el cambio de autoridad, vamos a hacer franco, así se hace política, si yo te quiero sacar a vos como presidente del Concejo, asi se hace, no en una radio como hizo maroli, busco las seis firmas que necesito y pido una sesión especial y digo porque lo quiero sacar al presidente del concejo deliberante”

“Yo creo que esto se va a tener que calmar, porque no sé hasta dónde van a llegar, esperemos que durante este fin de semana que viene, ahora los con los festivales, que se juntan los 8 y digan hasta acá llegamos, y luego pidamos disculpas a la sociedad y avancemos todos juntos por la unidad, yo creo que tienen que pedir disculpas a la sociedad, por qué una sociedad cuando sufre un cómo está sufriendo la nuestra, por la desocupación, la inseguridad, la economía y en vez de participar de esas discusiones estamos hablando de la chiquita de un bloque, es una falta de respeto al ciudadano al vecino y a la vecina, hace 40 días que asumieron y volaron por los aires al bloque de concejales, nunca vi una cosa igual estallaron un bloque de concejales en 40 días”

“Si los hubiese contratado Sanzio para hacer esto, no lo hubieran hecho tan bien”

“No acepta ningún razonamiento el decir que en un país inflacionario con un 60% de inflación qué se prevé para este año, no se apruebe un aumento de las tasas, el año pasado el aumento fue inferior a la inflación en un 12%, no permite que no haya un reajuste en las tasas discutamos lo otro, cuál es el porcentaje que se deben aumentar sin desfinanciar al municipio, porque con las tasas se financia el hospital el agua corriente las calles la seguridad, si están mal los servicios, reclamemos por el servicio pero no desfinanciemos al municipio, si eso ocurre no puedo reclamar nada, entonces seguramente si eso pasa y no se aumentan, los que no necesitamos o no necesitan de municipio, estaran contentos”

“Otra cuestión más de juntos que no se trató, qué pasó con la promesa de bajar las dietas, porque eso le dijimos a la población nosotros el año pasado, cuando se voto el presupuesto, se trato el artículo de las dietas, el que le pone el monto a las dietas, ahí propusimos reducir las dietas de los concejales al 50% y perdimos porque éramos 8 el oficialismo votó en contra, ahora somos mayoría, porque todavía no se aprobó”

