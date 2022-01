Para lo único que abrió su boca Giuliano Pelorosso en campaña electoral, fue para prometer que si llegaba al Concejo, lo primero que iba a hacer, era DONAR todas SUS DIETAS como edil de Baradero dentro del Bloque de JUNTOS.

Lo cierto es que, desde que asumió, TODAVIA no nos enteramos de que ello se haya hecho carne en los hechos, es más, estamos sabiendo que NO NO NO, nada ha manifestado en tal sentido dentro del cuerpo deliberante de nuestra ciudad.

Lo que si sabemos es lo que sigue a continuación, su primer acto como concejal a días de haber asumido como tal, fue TOMARSE unas merecidas VACACIONES.

¿Licencia?

No papá, se fue de vacaciones SIN pedir LICENCIA.

Que feo che.

