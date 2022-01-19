Tenes que escucharla, razón por la cual, breve síntesis de la cosa.

En la mañana de hoy en “Quien quiera oir que oiga” sacamos al aire a Dardo Rocha, un vecino de nuestra ciudad que se encuentra viviendo en zona de islas del Partido de Baradero.

La quema en islas…

La MAFIA que hay detrás de estos graves e interminables hechos que ya han CANSADO a los baraderenses.

AUDIO

25 DE SEPTIEMBRE DEL 21

DEDICADA A LOS QUE QUEMAN LAS ISLAS Y DESTROZAN NUESTRO MEDIO AMBIENTE“ «LLAMARADAS DE IMPUNIDAD”A LOS QUE TANTO DAÑO NOS HACEN Y NO PASA NADA

“LLAMARADAS DE IMPUNIDAD”

TERRATENIENTES SALEN A ESCENA

FLAMEAN BANDERAS DE DESOLACIONNO

DEJAN NADA DE LO ALLI PUEBLA

DESDE QUE EL SEÑOR ES MI DIOS

ARRASAN Y QUEMAN TODO A SU ALREDEDOR

MATAN Y DESINTEGRAN EN LA COMPLICIDAD DEL QUE REINA

HALLAN PROTECCIONNO

COSECHAN LO QUE SIEMBRANEL AVASALLADO

SE LA BANCA COMO UN LORDA

SU GLORIA ENGORDAN CON NUESTRAS PENAS

AVANZA LA INCLEMENTE DEVASTACIONSE

LLEVAN PUESTA NUESTRA ESCENCIA

Y LA FAUNA SIN NINGUN PUDOR

LA LUZ ROJA APAGA Y SE DE”SOJA”

CUANDO PASTURA HAY QUE DARLE AL MALON

JAQUE MATE A MI SALUD

Y A LA QUE HABITA EN VOS

ARREBATAN SIN PUDOR NOS ENFERMAN SIN PIEDAD

ASESINAN SIN DOLOR SU CODICIA ENTRA A ASFIXIAR

A LO LEJOS EL CALOR HA RESURGIDO UNA VEZ

LA LLAMARADA DEL VARON QUE CARGA CON IMPUNIDAD

NOS ATACAN OTRA VEZ HAN LLEGADO A INCINERAR

LOS QUE GOLPEARON AYER HAN REGRESADO POR MAS

LOS QUE HACEN DEL PODER UN IMPIADOSO LUCRAR

CORRETE SI NO QUERES PERDER TU VIRGINIDAD

OTRO RETRATO DE UN TIEMPO FEUDAL

EN EL BALDIO MAYOR

DONDE LA CIVILIDADSE AVERGUENZA

ANTE EL HONOR DE LA RAZA ANIMAL

EN LA ISLA HUELE A CRUELDAD

HA PISADO EL PATRON DE LA ARROGANTE CASTA

QUE LE BRINDA SEGURIDAD

GANAN CON NUESTRAS DOLENCIAS

 UN AUXILIO ESCUCHO YO

HUMEDALES Y NATURALEZA GRITAN EN AQUEL RINCON

EL CANCER SE ALISTA QUIZAS VENGA POR VO

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