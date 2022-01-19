UN ISLEÑO DEJO AL DESNUDO A “LA MAFIA” QUE QUEMA LA ISLA, DESTROZA AL MEDIO AMBIENTE Y NOS ARRUINA LA VIDA A TODOS LOS BARADERENSES
Tenes que escucharla, razón por la cual, breve síntesis de la cosa.
En la mañana de hoy en “Quien quiera oir que oiga” sacamos al aire a Dardo Rocha, un vecino de nuestra ciudad que se encuentra viviendo en zona de islas del Partido de Baradero.
La quema en islas…
La MAFIA que hay detrás de estos graves e interminables hechos que ya han CANSADO a los baraderenses.
AUDIO
25 DE SEPTIEMBRE DEL 21
DEDICADA A LOS QUE QUEMAN LAS ISLAS Y DESTROZAN NUESTRO MEDIO AMBIENTE“ «LLAMARADAS DE IMPUNIDAD”A LOS QUE TANTO DAÑO NOS HACEN Y NO PASA NADA
“LLAMARADAS DE IMPUNIDAD”
TERRATENIENTES SALEN A ESCENA
FLAMEAN BANDERAS DE DESOLACIONNO
DEJAN NADA DE LO ALLI PUEBLA
DESDE QUE EL SEÑOR ES MI DIOS
ARRASAN Y QUEMAN TODO A SU ALREDEDOR
MATAN Y DESINTEGRAN EN LA COMPLICIDAD DEL QUE REINA
HALLAN PROTECCIONNO
COSECHAN LO QUE SIEMBRANEL AVASALLADO
SE LA BANCA COMO UN LORDA
SU GLORIA ENGORDAN CON NUESTRAS PENAS
AVANZA LA INCLEMENTE DEVASTACIONSE
LLEVAN PUESTA NUESTRA ESCENCIA
Y LA FAUNA SIN NINGUN PUDOR
LA LUZ ROJA APAGA Y SE DE”SOJA”
CUANDO PASTURA HAY QUE DARLE AL MALON
JAQUE MATE A MI SALUD
Y A LA QUE HABITA EN VOS
ARREBATAN SIN PUDOR NOS ENFERMAN SIN PIEDAD
ASESINAN SIN DOLOR SU CODICIA ENTRA A ASFIXIAR
A LO LEJOS EL CALOR HA RESURGIDO UNA VEZ
LA LLAMARADA DEL VARON QUE CARGA CON IMPUNIDAD
NOS ATACAN OTRA VEZ HAN LLEGADO A INCINERAR
LOS QUE GOLPEARON AYER HAN REGRESADO POR MAS
LOS QUE HACEN DEL PODER UN IMPIADOSO LUCRAR
CORRETE SI NO QUERES PERDER TU VIRGINIDAD
OTRO RETRATO DE UN TIEMPO FEUDAL
EN EL BALDIO MAYOR
DONDE LA CIVILIDADSE AVERGUENZA
ANTE EL HONOR DE LA RAZA ANIMAL
EN LA ISLA HUELE A CRUELDAD
HA PISADO EL PATRON DE LA ARROGANTE CASTA
QUE LE BRINDA SEGURIDAD
GANAN CON NUESTRAS DOLENCIAS
UN AUXILIO ESCUCHO YO
HUMEDALES Y NATURALEZA GRITAN EN AQUEL RINCON
EL CANCER SE ALISTA QUIZAS VENGA POR VO
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