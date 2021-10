Hace unos minutos en BL hicimos esta publicación:

Esta mañana en la FM LASER sacamos al aire a Pablo Roller, presidente de la sociedad Rural Baradero.

Lo hicimos a los efectos de que nos de una opinión sobre la salida del Jefe de la policía Rural, Comisario Ojeda.

De que cada vez que se lo llamaba estaba, de que había generado una relación con los vecinos de los campos que hace mucho que no ocurria, que muchas veces hacia más de lo que, por su competencia, le correspondia, etc. etc. etc.

En detalles, sobre el particular, esto dijo Roller en la mañana de hoy en la 90.1.

AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

