Insistimos en esta idea, para nosotros, la gestión de gobierno que está haciendo Tito Sanzio, en lo que hace a logros por demás de significativos conseguidos para nuestra ciudad en este año en que está al frente del municipio local, es LITERALMENTE, excelente y cuasi REVOLUCIONARIA.

Fabricas más que relevantes, obras, más que necesarias, y viviendas, por demás de imprescindibles conseguidas para nuestra ciudad en este año y monedas de gobierno y bajo los azotes de la PANDEMIA, por lo visto, NO fueron TAN reconocidas por parte de amplios sectores de nuestra población, sobre estos logros pesaron otras cuestiones, las que desde el primer día se escuchan en cada rincón de la ciudad, como quejas y reclamos, desde el primer día de la gestión Esteban Sanzio, “No nos atienden, nos destratan, no los vemos, no están”

El RECHAZO generalizado que ALGUNOS funcionarios generan en tantísimos vecinos de nuestra ciudad.

Clara FALTA de EMPATIA con muchisimos baraderenses.

Decisión de NO contar dentro de su gobierno con algunos referentes PJ locales, Juan Ramos, Leo Peris, Juan Lischetti, y LAS FORMAS en que esto se produjo.

Claramente el intendente debe tomar lectura del mensaje que las urnas les dieron el día domingo, y actuar en consecuencia.

Muchos funcionarios de su gabinete evidentemente NO están a la altura de las circunstancias, y su NO estar a la altura de las circunstancias, contribuyeron a que pase lo que pasó, y bajo ningún punto de vista, si pretende que las cosas se ordenen, puede hacer oídos sordos a lo que esas urnas, dijeron y en el idioma castellano.

El lunes por la mañana en “Quien quiera oir que oiga” ensayamos una editorial, en la que dimos nuestra visión del porque las cosas, en materia electoral, ocurrieron tal cual ocurrieron.

