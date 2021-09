PLATAFORMA ELECTORAL DEL FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD.

Oficialismo y oposición cogobiernan. Los problemas de los vecinos no se tratan en el HCD. Es que existe una casta política, que cobran abultados sueldos y no viven como laburantes. Representan los intereses de los poderosos y empresarios. No quieren que sepas que:

Marfrig recurrió a lock out patronal y al maltrato para imponer despidos encubiertos como retiros voluntarios. Quieren producir con menos personal, o sea súper-explotar. Con la fusión de Ingredion con Arcor van a intentar un cambio de sindicato para imponer un convenio colectivo de trabajo a la baja. Fadecoop sigue pagando miseria. En Maro, la empresa modelo de Alberto, hubo una ola de contagios de Covid. Se priorizó la producción a la salud y vida de los trabajadores. La radicación Ontec-Mirgor, de Caputo (primo de Macri), hasta ahora es una promesa que trajeron Pignanelli y Sanzio, que más que sindicalistas parecen lobistas empresariales. El municipio es el principal precarizador, con cientos de profesionales contratados, bajo monotributo y cooperativistas por debajo del nivel de indigencia. Aplicando paritarias a la baja. Sin reconocer la nocturnidad ni la tarea profesional a enfermería del Hospital, ni siquiera en una pandemia.

En 2020 se multiplicaron las denuncias por violencia de género (3 denuncias por día promedio). Hay 2 femicidios promedio por año. El gobierno no garantiza ninguna política contra la violencia de género, aun no existe una casa refugio. No se garantiza que el aborto (ILE e IVE) en el hospital comunal.

Son cómplices de las quemas de islas y se negaron a tratar el proyecto de ordenanza que restringe la utilización de agroquímicos, gobiernan para la sociedad rural.

Es necesario que las voces de los trabajadores, de los que padecen los problemas que hay en la ciudad y de los que luchan en las calles, estén en el concejo. Por eso te invitamos a votar FIT-U y sumarte a nuestra campaña.

