Luego de que se habilitase la reapertura de los salones de eventos, los dueños quieren ponerse al día con los festejos que tuvieron que ser suspendidos por la pandemia. Cuáles son las opciones que se manejan.

Por Crónicahttps://6ef516bffdf053473b2b6a56183287b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.htmlhttps://6ef516bffdf053473b2b6a56183287b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Desde que la cuarentena se fue flexibilizando y se fueron abriendo actividades, muchos jóvenes piden casi a gritos el regreso de los boliches. Esto ya se viene amasando desde el pasado verano, cuando varios locales bailables de la Costa abrieron sus puertas bajo estricto protocolo. Si bien se habilitaron ya en distintas provincias, en Santa Fe recién se están comenzando a preparar.https://6ef516bffdf053473b2b6a56183287b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Juan Pueyrredón, delegado de la Industria del Entretenimiento de Argentina (IDEAR), ya comenzó a idear una prueba piloto para el regreso efectivo de estos lugares. Si bien todavía no hay una fecha establecida para este simulacro, no parece faltar mucho y ya se sabe que participarán 100 voluntarios, que ingresarán con hisopado negativo. Se cobrará entrada y la recaudación será para el Hospital de Niños Zona Norte.

Thank you for watching

Volverán los bailes, pero (todavía) no serán como eran antes.

Por supuesto que en esta fiesta no se va a dejar de bailar, pero de a grupos más reducidos, ahora llamados burbujas, de hasta 8 personas. “La mitad del encuentro tendrá un perfil de discoteca, con vida y mesas, y la otra mitad uno de evento social, como los casamientos”, señaló Pueyrredón y agregó que el ingresó será a las 18:00 horas y la “joda” irá de 19:00 a 22:00 horas.https://6ef516bffdf053473b2b6a56183287b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

En adición, Iván Hawryluk, Presidente de la Cámara de Eventos de dicha provincia, explicó que esta prueba del apodado “baile burbuja” se llevará a cabo en la ciudad de Rosario. “Estamos trabajando desde hace un tiempo con la provincia para empezar a implementarlo y trayendo jurisprudencia de otros lugares para que eso ocurra”, añadió. La fecha sería inminente.

La habilitación de los salones de eventos en Rosario se convirtió en un alivio y un problema. Si bien ya podrán funcionar como lo que son, deben responder a los 7 mil contratos que quedaron “colgados”, es decir, fiestas que estaban programadas y se suspendieron por la pandemia de coronavirus.

, Iván Hawryluk, Presidente de la Cámara de Eventos, aseguró que el ensayo está pautado para realizarse en Rosario.

“Primero iban a comer, después se pudo llevar artistas para ver el show sentados, pero la gran mayoría no aceptó nada y dijo que hasta que no esté habilitado el baile, no hacen el evento. Los graduados 2020 no han tenido su fiesta. Las de 15 no quieren festejar sin una instancia de baile”, indicó también Hawryluk.https://6ef516bffdf053473b2b6a56183287b1.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

En cuanto al lugar, manifestó que “hay dos propuestas de lugares, que tendrá que definir la provincia, con un aforo de 100 personas« y sumó que “es una idea que resulta muy importante para nuestra industria, es lo que nos falta para poder ofrecerle al cliente una fiesta lo más cercana posible a la que contrató, en muchos casos, allá por 2019”.

¿Cómo será el protocolo?

Los impulsores de la propuesta adelantaron que su idea es que dure 3 horas y bajo la modalidad lunch, para poder testear también cómo funciona todo junto, es decir, el baile (primordial), la bebida y el servicio gastronómico. Por supuesto, la idea es que no se mezclen las burbujas en el proceso.

Otro de los objetivos que se persiguen con esto es que se compruebe que este simulacro evita que los participantes no contrajeron Covid y así el testeo para las fiestas abiertas al público no será necesario.

https://www.youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW