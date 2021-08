El octavo mes llegará con incrementos en estos servicios esenciales los cuales pondrán más presión sobre el costo de vida, que en sólo seis meses escaló 25,3% según el Indec

En medio de la pandemia y con salarios por debajo de la inflación, agosto empieza con aumentos de las cuotas de la medicina prepaga, expensas, alquileres y el metro cúbico de Gas Natural Comprimido (GNC) .

En el octavo mes del año continúan las subas en medio de un escenario en el que el gobierno intenta recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores , en momentos en que varios gremios comienzan a conseguir la reapertura de las negociaciones paritarias.

Mientras que la inflación registra signos de desaceleración, aunque se mantiene en niveles elevados, según señaló el Indec en su último informe, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio se ubicó en 3,2% y en los últimos 12 meses acumuló un incremento del 50,2%.

Las cuotas de las prepagas, en tanto, tendrán cuatro aumentos del 9% cada uno, y en forma acumulativa, lo cual se sumará al incremento del 13,5% aprobado a principios de año, según lo dispuesto por el gobierno a través del Ministerio de Salud.

De ese modo, cerrarán con un alza acumulada del 40,5%, a la que si se le agrega el 9% previsto para comienzos del 2022, estaría cerca del 50% de incremento en 12 meses.

Mientras el gobierno autorizaba esos aumentos para las empresas prepagas, el sindicato de Sanidad llegaba a un acuerdo de 45% de aumento salarial conseguido en las negociaciones paritarias con las cámaras del sector.

Porcentajes de los aumentos

El aumento de las cuotas de las prepagas empezó este mes con un 9%, mientras que el mes próximo habrá otra alza también del 9% e iguales porcentajes a partir del 1º de octubre y desde el 1º de enero de 2022, según la resolución del Ministerio de Salud.

En 2020, cuando comenzó la pandemia, la única suba permitida por el gobierno para las empresas de medicina prepaga había ocurrido en diciembre y alcanzó al 10%, aunque en 2019 se habían aplicado un total de ocho aumentos, lo que totalizó un alza del 60% para los afiliados.

Por otra parte, el precio del metro cúbico del GNC aumentará entre $2 y $3 a partir de hoy, para venderse a un promedio de $40 en estaciones de servicio del área metropolitana (AMBA).

El último aumento de ese combustible se había aplicado en abril de 2021, con un 5%.

Otro sector en el que se verificará un aumento a partir de este mes será el de los alquileres, mientras que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) consiguió aumentos salariales de entre el 32% y el 44,8%.

Los propietarios de departamentos e inmobiliarias trasladaron esas mejoras para los trabajadores al costo de las expensas de julio que se pagan en agosto.

El gremio de los porteros logró ese aumento para compensar el desfase respecto del índice de inflación. El nuevo aumento consiste en un pago adicional de $8.000 mensuales hasta febrero de 2021.

Los encargados de edificios tendrán un bono extra de $8000 hasta enero de 2021.

Ese incremento tendrá impacto directo sobre las expensas, que representará el 8% aproximado de costo extra para los habitantes de edificios. Si se tiene en cuenta que se considera que el sueldo percibido por los encargados de edificios representa entre 55% y 60% del valor neto de las expensas, el aumento rondará entre el 25% y el 30% promedio.

A partir de este mes también se pondrá en marcha el aumento para quienes firmaron contrato de alquiler luego de que se aprobara la nueva ley. En esos casos, la suba se ubicará en torno al 50%, dado que la nueva fórmula toma en cuenta un índice conformado por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el de salarios.

