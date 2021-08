A falta de IFE 4 y del bono de 15000 pesos, el organismo previsional se prepara para abonar más beneficios este mes para quienes sean beneficiarios de jubilaciones y pensiones. Además, se empezará a asignar turnos para las mujeres que quieran obtener el reconocimiento por la realización de tareas de cuidado

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) y el Ministerio de Desarrollo Social inicia el lunes con el calendario de pagos anses 2021 para jubilados y pensionados. Una de las novedades de este mes es el bono de 5000 pesos. https://f320a7169670f903918a589f9822c32f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

A su vez, desde el jueves ya es posible solicitar un turno para recibir asesoramiento personal al solicitar el reconocimiento de aportes jubilatorios por la realización de tareas de cuidado en una oficina del organismo previsional.

Thank you for watching

Sin un cuarto Ingreso Familiar de Emergencia ( IFE 2021) ni bono de 15000 pesos que se activó en el marco de la segunda ola de contagios, el conjunto de beneficiarios de jubilaciones y pensiones percibirán sumas adicionales directas que impactarán en sus haberes mensuales.

Por otra parte, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, confirmó que a partir de este mes, las mujeres madres de 7 hijos beneficiarias de una Pensión no Contributiva (PNC) empezarán a percibir el pago extra de 12000 pesos correspondiente a la Tarjeta Alimentar.

1) Bono para jubilados y pensionados Anses

El organismo previsional conducido por Fernanda Raverta, iniciará el pago del bono de 5000 pesos para jubilados y pensionados a partir del lunes 9 de agosto. Los pagos se realizarán según la terminación del número de DNI y siguiendo los cronogramas habituales de MI Anses. https://f320a7169670f903918a589f9822c32f.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Bono de 5000 pesos, ¿a quiénes pagará Anses?

El beneficio será únicamente para agosto y estará dirigido a jubilados y pensionados que perciban hasta dos haberes mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones No Contributivas (PNC) por Vejez e Invalidez y Madres de 7 hijos.

De esta forma, un jubilado que actualmente recibe el haber mínimo (23.065 pesos) será beneficiario del bono de 5000 pesos, recibiendo un total de 28065 pesos en agosto.

Por su parte, quienes reciben haberes superiores a 49000 pesos de jubilación tendrá un adicional de 2129,40 pesos, totalizando un ingreso de 51.129,40 pesos.

Fecha de cobro jubilados y pensionados

Fecha de cobro jubilados y pensionados con haberes inferiores a $25.923

DNI terminado en 0: lunes 9 de agosto

DNI terminado en 1: martes 10 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 11 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 12 de agosto

DNI terminado en 4: viernes 13 de agosto

DNI terminado en 5: martes 17 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 18 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 19 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 20 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 23 de agosto

Fecha de cobro jubilados y pensionados con haberes superiores a $25.923

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de agosto

2) Calendario Anses agosto 2021: Pensión No Contributiva

Con el lanzamiento del bono de 5000 pesos, las madres de siete hijos que cobren la Pensión No Contributiva (PNC) sumarán un saldo de 17.000 pesos ya que en agosto también percibirán la recarga de saldo de la Tarjeta Alimentar del programa Argentina contra el Hambre.

«Finalmente tenemos el padrón de las madres con 7 hijos que son pensionadas con la PNC, y ahora en agosto las incorporaremos a la Tarjeta Alimentar», confirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en diálogo con Crónica HD.

Fecha de cobro Pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o hijas o más

Documentos finalizados en 0 y 1, a partir del día 2 de agosto de 2021.

Documentos finalizados en 2 y 3, a partir del día 3 de agosto de 2021.

Documentos finalizados en 4 y 5, a partir del día 4 de agosto de 2021.

Documentos finalizados en 6 y 7, a partir del día 5 de agosto de 2021.

Documentos finalizados en 8 y 9, a partir del día 6 de agosto de 2021.

Los beneficiarios de jubilaciones y pensiones podrán acceder a importantes descuentos en varios rubros como supermercados, casas de electrodomésticos, viajes e indumentaria entre otras cosas. Para poder acceder a los descuentos deberán pagar con la tarjeta de débito mediante la cual cobran su prestación.

Descuentos Anses: ¿Cómo funcionan?

El tope máximo de devolución es de hasta $1000 por cada compra.

No hay límites en la cantidad de operaciones que podés realizar en un día.

¿Cuándo y dónde recibo el descuento?

El monto se reintegrará dentro de los 7 días hábiles en tu cuenta bancaria.

Los 10 grupos pueden acceder al beneficio de Anses

Jubilaciones y pensiones de ANSES

de ANSES Pensiones no contributivas

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignación Familiar por Hijo

Asignación por Prenatal

Prestación por Desempleo

Progresar

Programas del Ministerio de Desarrollo Social

Jubilaciones y pensiones del IPS, BAPRO y Policía de la Provincia de Buenos Aires

Cuáles son los comercios adheridos

La lista se encuentra disponible en: https://www.anses.gob.ar/descuentos-comercios

Se podrán encontrar descuentos en los siguientes rubros:

Alimentos

Art. para el hogar

Calzado / Marroquinería

Construcción / Ferretería

Farmacia / Perfumería

Indumentaria

Informática / Electrónica

Librería

Juguetería

Otros: ver desde aquí

Pinturería

Supermercado

Turismo / Transporte

4) Jubilación por hijo: Anses habilitó turnos para asesoramiento por tareas de cuidado

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) informó que ya es posible solicitar un turno para recibir asesoramiento personal al solicitar el reconocimiento de aportes jubilatorios por la realización de tareas de cuidado en una oficina del organismo previsional.

Jubilación por Hijo: ¿A quiénes les corresponde?

Mujeres con hijas y/o hijos, en edad de jubilarse (60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios;

(60 años o más) que no cuenten con los años de aportes necesarios; Podrán acceder a esta medida aquellas mujeres que no cuenten con una jubilación ya otorgada o en trámite.

Anses: Jubilación por hijo, ¿cómo calcular el reconocimiento de años de aportes?

El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará:

1 año de aportes por hija/o;

2 años de aportes por hija/o adoptada/o.

El trámite se realiza mediante la web de Anses, accesible en este link: https://www.anses.gob.ar/reconocimiento-de-aportes-por-tareas-de-cuidado.

https://www.youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related PostsEW