Ayer por la mañana entrevistamos a Silvana Sosa, actual concejal del Frente de Todos en el HCD, y candidata en el cuarto lugar por la lista del oficialismo en las legislativas por venir.

De varias cosas que hacen a la actualidad con ella dialogamos en la FM LASER, entre otras, la que hace al proyecto de ordenanza que presentó meses atrás, a través del cual, se busca regular el uso de agroquímicos en el Partido de Baradero.

Sobre lo que da titulo a esta nota, en estos términos, ella se refirió: “Mira en realidad yo estoy cuarta en la lista del oficialismo, Leo había presentado con todo derecho una nota para participar en la interna y a nosotros nos pidieron el día sábado que se baje la lista de Peris para que yo ingrese de cuarta en la lista, yo hablé con Leo, ya que nunca estuvo en mí que él baje la lista, yo simplemente le dije que era una decisión de él, porque yo rescató esto, Leo dijo no, no se presenta lista, tenés que ir vos y esto fue lo que pasó, por eso yo ayer cuando escuché las declaraciones de Lischetti (en referencia a las hechas en la FM LASER por el cabeza de lista de la que apadrina Juan Ramos, criticando duramente a Leo Peris), la verdad es que tenía ganas de llamarlo y contarle que no es una funcionalidad de Leo a un gobierno o a otro, la verdad que yo lo tomé como un gesto de compañerismo, que muy pocas veces se ve”

AUDIO

