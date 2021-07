Desde que surgieron los primeros casos de COVID-19 en diciembre 2019, se han registrado cerca de 40,2 M casos confirmados de personas infectadas por el virus SARS-CoV-2. Al día de hoy, más de 1 millón de personas han muerto a causa del virus y este número asciende todos los días. En el mes de marzo, cuando el coronavirus empezaba a expandirse por todo el mundo, más de 290,5 millones de estudiantes se vieron afectados por el cierre de escuelas y centros educativos.

Todavía no acaba el 2020 y ya se empiezan a ver los daños colaterales que ha traído consigo la pandemia. En tan solo tres meses, las mujeres hemos perdido una década de avance laboral y económico. Cerca de 11 millones de puestos de trabajo ocupados por mujeres desaparecieron de febrero a mayo y las mujeres que son madres o cuidan de alguna persona, han sido las más afectadas. Las madres en la pandemia han reducido sus horas de trabajo de cuatro a cinco veces más que los padres para hacerse cargo del cuidado de la casa, los hijos y la enseñanza en línea. Estamos ante la primera Gran Recesión Femenina.

La COVID-19 está expulsando a las mujeres de la fuerza laboral en números récord. Ante la prolongación de la enseñanza en línea, la carencia de opciones viables para el cuidado infantil y las diferencias salariales entre hombres y mujeres, millones de familias en todo el mundo se enfrentan a un complicado dilema: cómo equilibrar la salud, las finanzas, la escolarización, el trabajo y el cuidado menores y personas mayores. Todo esto atravesando una pandemia.

Cuando un hogar se enfrenta a la necesidad de tener un cuidador a tiempo completo, es la persona que gana menos (generalmente la mujer) la que deja su trabajo para hacerse cargo de los hijos y el hogar. Ese trabajo no remunerado es hoy todavía mayor si se considera que cerca de 1.058 millones de estudiantes siguen sin poder asistir a clase debido a la pandemia, según datos de la UNESCO. Aunque desde el mes de septiembre algunos países ya han regresado a las aulas, son pocos los que han abierto en su totalidad y mayoría los que han prolongado el cierre (total o parcial) de los centros educativos, como es el caso de México.

Y aunque suelen ser más resilientes y adaptables al cambio, las niñas y adolescentes también están sufriendo los estragos de la pandemia. La adaptación a la modalidad 100 % en línea ha resultado agotadora para estudiantes (y docentes), sobre todo cuando la estrategia consiste únicamente en llevar las mismas clases presenciales al entorno virtual, sin adaptar los contenidos, tiempos, actividades y evaluaciones a las particularidades de la enseñanza virtual. Este enfoque es inadecuado e ineficiente, explica Eliud Quintero, director de la carrera de Licenciado en Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey. “Replicar una clase presencial en ambientes virtuales será ineficiente si no tenemos una idea clara de cómo motivar el aprendizaje mediado por tecnologías digitales, lo que podemos lograr, así como las implicaciones para quien aprende y quien enseña a través de ellas”.

Cuando se replica el enfoque tradicional de la enseñanza en un entorno online, los estudiantes continúan como receptores pasivos de la información. Si a estos agregamos que esta pasividad la realizan frente a una pantalla, la situación empeora. Uno de los aspectos que dispara el estrés en los niños al pasar demasiado tiempo en sesiones en línea es que no pueden moverse mucho, provocando lo que han denominado como “Fatiga Zoom”, un estado de hastío, cansancio y aburrimiento que puede sentir cualquier persona al atender múltiples clases, juntas o eventos en línea durante el día.

En momentos como los que estamos viviendo actualmente la reflexión es clave. Sin embargo, entre sesiones de Zoom, webinars, reuniones en equipo y proyectos en línea, pareciera que hemos dejado poco o nulo espacio para esta actividad tan esencial para el aprendizaje. “La reflexión es un momento que implica el intercambio de ideas y opiniones, aprender a escuchar y resolver conflictos, y hacer uso del diálogo como una posibilidad para aprender y compartir”, señala el sitio web de Educación para Compartir, una organización mexicana que acaba de ganar el premio a mejor proyecto de innovación educativa, otorgado por los Premios WISE. Es por eso que actualmente los conceptos de enseñanza y aprendizaje vuelven al escenario de la discusión académica y pedagógica a propósito de los nuevos contextos, retos y problemáticas que la pandemia presenta.

Pero no solo el desempleo, el estrés y el burnout han ido en aumento durante la pandemia, también el ciberacoso y el comportamiento conocido como “helicopter parenting”. El discurso de odio entre niños y adolescentes aumentó un 70 % desde que los estudiantes comenzaron las clases en línea, señala un estudio. El estrés puede desarrollar comportamientos de autodefensa y hostilidad en las personas. Los niños y adolescentes en particular no suelen denunciar los casos de ciberacoso por miedo a las represalias, especialmente por parte de su propia familia. “Los niños tienen miedo de ser víctimas de acoso cibernético y cómo reaccionan los padres y maestros al saber este hecho. Tienen miedo de que les quiten [el acceso a] la tecnología», señala Seigfried-Spellar.

Conscientes de las problemáticas a las que se enfrentan sus hijos en el mundo virtual y buscando controlar el tiempo de pantalla, hoy en día muchas madres y padres caen en lo que se conoce como “helicopter parenting”. Además, con la fusión de la vida laboral y escolar dentro del hogar, es difícil evitar dicho comportamiento “porque están, justo allí, trabajando todo el día al otro lado de la habitación”. Pero este problema no es nuevo, ni exclusivo de la “nueva normalidad”. Las redes sociales y las mamás influencers, han puesto una enorme presión en las familias, pero este es un objetivo equivocado. “Los chicos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Conectados, pero no «hiperpadres»”, señala Verónica de Andrés autora del libro Confianza total para tus hijos. Incluso en los hogares más privilegiados, la pandemia está exponiendo cómo la sociedad trata a las familias. Sin embargo, queda claro que, como siempre, son las minorías, las personas racializadas y los más vulnerables los que se están llevando la peor parte de esta crisis. Esta es la reflexión que comparto con ustedes esta semana.

