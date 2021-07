Ariel Víctor Acuña, quien se encuentra alojado en la cárcel de General Alvear,contrató a varias personas para que atemoricen a su anterior pareja, además de amenazarla con publicar supuestas grabaciones íntimas. Imágenes impactantes.

Se conocieron escalofriantes imágenes sobre el ataque de sacarios al cordón de la casa de una mujer en Villa Albertina por pedido de Ariel Víctor Acuña, su ex pareja, quien se encuentra preso en la cárcel de General Alvear.

Tras los mensajes intimidatorios de Acuña, el último 8 de julio, en la que la extorsionaba con unos supuestos videos íntimos de cuando ella lo visitaba en la unidad carcelaria, Crónica HD te muestra como al menos tres jóvenes, 72 horas más tarde, se acercaron a Lavardén al 100 y balearon las inmediaciones de las vivienda donde vive la víctima de violencia de género y grabaron el hecho.

En las imágenes se puede observar como los agresores, con la cara descubierta, se bajan de las motos y comienzan a abrir fuego y a disfrutar de la situación mientras uno de ellos también graba. Inclusive sobre el final del clip se ve como uno mira hacia la cámara y se ríe.

Una vez que se fueron del lugar a toda velocidad, le enviaron a Acuña las imágenes del plan que habían llevado adelante y éste se lo mandó a su ex en un claro cumplimiento de su amenaza.

La víctima atemorizada por lo que le tocó vivir hizo inmediatamente la denuncia el fiscal de Lomas de Zamora, José Luis Juárez, con el aval del juez Gabriel Vitale, dispuso el allanamiento de la celda en la Unidad 30 de General Alvear.

En total se le secuestraron 6 celulares y le iniciaron una causa por amenazas calificadas por el empleo de armas de fuego en el contexto de violencia de género, que se suma a las otras dos que se tramitaban en la mencionada localidad bonaerense por la cual estaba detenido.

