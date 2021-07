Para homenajear a los trabajadores esenciales en pandemia, una artista de San Vicente pintó un mural de 120 metros de largo en un puente ubicado en Ruta 6

Agostina Mauro es el nombre de la artista bonaerense que transformó con colores el puente de la ruta 6, que atraviesa la ruta 210 en el partido de San Vicente. La joven de 26 años pintó un mural de 120 metros de extensión, el más largo de la provincia, en honor a aquellos trabajadores esenciales que perdieron la vida por la pandemia de coronavirus.

En el marco de las obras de mejoras en la zona, y del emplazamiento de nuevas luminarias LED en toda la extensión de la ruta 210, que va desde la ruta 6 hasta el límite entre Alejandro Korn y Guernica, el gobierno local, a cargo del intendente Nicolas Mantegazza, convocó a Agostina en diciembre del año pasado para presentar una propuesta de embellecimiento del tramo del puente.

“Desde lo cultural es algo histórico acá en San Vicente porque jamás se impulsó algo vinculado con las artes plásticas de estas dimensiones. A mi me fascinan los desafíos, así que cuando me lo propusieron, estaba encantada”, dice en diálogo con INFOCIELO Agostina Mauro, que no tardó en decidir cuál sería el tema que quería plasmar en el mural: la pandemia y sus héroes, aquellas mujeres y hombres que se exponen al contagio del coronavirus estando al servicio de la comunidad.

“En primer lugar, lo que buscaba era homenajear a aquellas personas que hicieron tanto por nosotros trabajando en la primera línea de fuego como verdaderos guerreros a lo largo de toda la pandemia”, dice la joven sanvicentina, que debió visitar en reiteradas ocasiones el lugar para pensar cómo representaría aquel homenaje sobre una superficie con una morfología tan compleja: como el espacio disponible como pared era bastante reducido, optó por dibujar miradas.

“En este contexto de pandemia, en el que usamos constantemente el tapabocas porque ya es parte de nuestro uso cotidiano, las miradas son protagonistas”, explica.

Cada una de esas miradas tendrían nombre y apellido, serían las de Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por Covid de la Argentina; de Héctor Bornes, el primer médico que perdió la vida por el virus en la provincia; de Martín Rivas, el primer empleado municipal fallecido en territorio bonaerense; y del primer bombero muerto por el coronavirus en el distrito, Mario Cedro; todos ellos vecinos del partido de San Vicente.

Además decidió que el mural contaría con las miradas de la primera médica que murió en el país, la riojana Carmen Ruiz; del primer policía fallecido en la Argentina, el chaqueño René Pogonza; del bombero de Berazategui, Maximiliano Firma Paz, y de la docente Paola de Simone, quien falleció mientras daba clases por Zoom.

La artista aclara que, tomando la figura de una médica, de un enfermero de una maestra, de un empleado municipal, de un bombero y de un policía “buscaba homenajear no solo a esas personas, sino también a un conjunto, que son todos los empleados esenciales”.

El “proyecto puente”, como lo llamaron, fue aprobado por el municipio y Agostina puso manos a la obra. Durante casi dos meses trabajó de lunes a sábado en jornadas que superaban las ocho horas y logró convertir una construcción gris, cargada de afiches y pegatinas políticas, en un espacio lleno de vida y colores.

“Esta obra en particular me llena de orgullo. Hay mucha gente que viene de lejos exclusivamente a ver el puente: vinieron de Capital Federal, de Roque Pérez, de Nordelta y de diferentes lugares; además de la gente de la zona, que se saca fotos”, comenta Mauro y observa: “El mural es un registro de este momento histórico que estamos viviendo a nivel mundial”.

RETRATAR LA PANDEMIA

El mural del puente no es la primera obra en la que Agostina Mauro hace referencia a la difícil situación sanitaria que le tocó vivir al país y al mundo con la propagación del coronavirus: la artista plástica, que se especializa en pintura de estilo hiperrealista, ya había realizado dos cuadros en los que manifestaba, a través del arte, la solidaridad del personal de salud del país para asistir a la comunidad.

Una de las obras se titula «No me abandones» y tiene como protagonistas a una médica abrazando a una anciana, que se aferra a ella.

En la otra, que se viralizó y recorrió el mundo, se ve a una enfermera sujetando una bandera argentina contra su pecho, por delante de un fondo oscuro y rodeada de una luz blanca que parece formar el contorno de un ángel.

“Con esas obras quería generar conciencia, quería que la gente pudiera hacer un click y contribuyera para que todo esto tuviera un freno”, precisa su autora, que se recibió de licenciada y profesora en Artes Visuales con orientación en Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

DE SAN VICENTE AL VATICANO: EL CUADRO QUE PINTÓ PARA EL PAPA FRANCISCO

Agostina Mauro empezó a dibujar desde muy chica. No por haber nacido en una familia de pintores —de hecho ella reconoce que es la primera en seguir el camino artístico—, sino por placer, pero fundamentalmente como una terapia que le permitía canalizar de alguna manera los sentimientos y proyectar su mundo interno tras la dura experiencia que le tocó vivir luego de que su padre fuera asesinado en un hecho de inseguridad.

Con la pintura se topó a los 11 años, cuando empezó a concurrir a un taller en donde conoció la técnica del óleo sobre lino, que hoy es la que más utiliza, e incorporó las primeras nociones para lanzarse con esta práctica artística.

“A partir de ese momento, me fui metiendo cada vez más en esto y, siendo más grande, lo empecé a ver como una salida laboral, ya no quería que fuera solo un hobby, sino que sea mi profesión”, señala Agostina, que decidió jugársela por su sueño de vivir del arte pese a los temores y a las dificultades que implica abrirse camino en ese ámbito tan complejo.

Con tan solo 16 años empezó a dar clases particulares de pintura y creó una escuela de arte, donde aún hoy continúa transmitiendo sus conocimientos tanto a adultos como a niños.

Cuando cumplió 17 años empezó a viajar en tren hasta Capital Federal para recorrer galerías y distintos espacios donde pudiera exponer, hasta que se dio cuenta de que “las redes sociales terminan siendo las mejores galerías”.

Un hecho que significó un antes y después en su carrera fue el momento en el que fue recibida en persona por el Papa Francisco, a quien le obsequió una de sus obras.

“En 2017 tuve la posibilidad de ir a Italia como turista y, cuando visité la Plaza San Pedro en el Vaticano, vi unas urnas gigantes, donde le podés dejar cartas al Papa Francisco y quise escribirle una. Le comentaba en la carta que quería hacerle una obra que tuviera la temática de La Piedad y le dejé adjuntas fotos de mis cuadros”, relata Agostina, que no podía caer en la cuenta cuando recibió la respuesta del sumo pontífice pocos días después de haber regresado a Buenos Aires: “En la respuesta que me da, me decía que aceptaba el proyecto y que me daba la opción de entregar la obra en una audiencia pública”.

Durante dos meses trabajó en la pieza, un cuadro de un metro cuadrado en el que representó a la Virgen María sosteniendo el cuerpo muerto de Jesucristo, su hijo, luego de su descenso de la cruz.

“Cuando la terminé, viajé exclusivamente para entregarle la obra. En el momento que pude charlar con él, me felicita y me decía que soy una gran artista“, recuerda Mauro, que fue declarada por el Honorable Concejo Deliberante de San Vicente como artista destacada del distrito. “Lo del Papa fue lo mejor que me ha pasado en mi carrera, sin dudas”, concluye.



