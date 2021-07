Tras una semana en la que manifestó estar trabajando «prácticamente gratis» por juicios perdidos contra ex músicos, la cantante fue protagonista de un accidente cuando estaba llegando a los estudios de la Flia para ensayar para La Academia y allí reveló: «Cuando lo vi en el piso, pensé que estaba muerto».

Karina La Princesita está viviendo momentos más que complicados y más allá de lo que develó públicamente de estar trabajando «prácticamente gratis» desde hace tres años por perder varios juicios, por una suma cercana a los tres millones de pesos contra músicos que trabajaron con ella, el último viernes fue protagonista de un accidente de tránsito a cuadras de La Flia, donde iba a ensayar para La Academia, el programa que conduce Marcelo Tinelli y fue Ángel De Brito, en su programa LAM, el encargado de dar a conocer la noticia.



Allí, la música confesó tras el accidente: «Me agarró un ataque, dije ‘¡lo maté!’ porque lo vi justo cuando entraba debajo del auto».

«Pasó el viernes. Fue en la puerta de Showmatch, en la puerta de la Flia, Karina llegaba a grabar como todos en el día de la sentencia porque el viernes fue el día de la sentencia y hubo mucha gente ahí…¿Y cuando llega que le pasa con el motociclista?», le preguntó el conductor a su panelista Maite Peñoñori.

«En realidad fue dos cuadras antes, dónde está la salida de panamericana. Hay una salida un poco confusa, ella me dice que ella no la ve a la moto y la choca, se la lleva puesta», añadió, la joven.

Por lo relatado por Peñoñori, Karina Jésica Tejeda se mostró realmente conmocionada por la colisión, pero que se alivió cuando el joven, cuya identidad no trascendió, se levantó a pesar del golpe, charló con la cantante e intercambiaron los papeles del segundo.

«Hoy llegué y choque a un motociclista a dos cuadras de acá. Me agarró un ataque, dije ‘¡lo maté!’ porque lo vi justo cuando entraba debajo del auto», le manifestó La Princesita.

