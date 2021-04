En la mañana de ayer, en “Quien quiera oir que oiga” entrevistamos al dirigente político de extracción PJ oriundo de Alsina, Juan Lischetti.

Lo llamamos para que nos de su opinión sobre esto.

Muy critico a la gestión, no solo local, sino que además nacional, largo y tendido se explayó ante los micrófonos de la 90.1 en la mañana de ayer.

A su vez también, criticas en contra de Leo Peris, a Lischetti se lo escuchó ensayar en la FM LASER.

Preguntado, por algo que ya era un hecho, de si iba a encabezar la lista de Juan Ramos como primer concejal, “Con un NO respondió, decidí no hacerlo, no voy a participar en ninguna lista en las legislativas por venir”

Asimismo, nos expresó que, si bien desistió de hacer lo que supra te contamos, en las PASO de agosto, para que gane Juan Ramos él va a trabajar.

