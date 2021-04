En Baradero, tanto en 2017 como en 2018, durante el gobierno de Fernanda Antonijevic, DETECTADOS Y ACREDITADOS POR LOS TROQUELES QUE EN LAS LIBRETAS SANITARIAS OBRABAN, se vacunaron más de 50 bebes y recién nacidos contra la HEPATITIS B (2017), y VARICELA (2018) en la ciudad de Baradero.

Ante nuestras denuncias y la que las madres, a medida que nosotros las íbamos haciendo públicas, de parte de las autoridades del gobierno comunal de entonces, solo bajaba NEGACIÓN de los hechos, y ningún tipo de acciones a los fines de reparar SEMEJANTE actitud CRIMINAL llevada a cabo desde el área “APS” a cargo de la Dra. Eleonora De Vivo por aquellos días.

Los medios, cómplices del poder, también en cadena nacional guardaron absoluto silencio ante tan grave acontecimiento ocurrido en la comuna local, cuyas víctimas, VULNERABLES por excelencia, BEBES y recién NACIDOS en nuestra ciudad.

Propio de los GUINNES, tanto la conducta ACTIVA CRIMINAL de vacunar a alrededor de 50 vulnerables con agua, como la OMISIVA reacción de frente al hecho, de, en primer lugar, NO reconocer la ANIMALADA llevada a cabo, y luego, acto seguido, NO SANCIONAR a quienes los cometieron, PASÓ acá, NO es verso, y pasó bajo la gestión de CAMBIEMOS al comando de Fernanda Antonijevic.

La semana pasada se conoció que en Baradero, por interrupción de las cadenas de frío, 50 vacunas contra el COVID, fueron SACADAS de circulación por parte de las autoridades sanitarias de nuestra ciudad.

Como con el gobierno de Antonijevic, se PERDIERON, ayer por el paso del tiempo, y hoy, como te dijimos, por la ruptura de la cadena de frío.

A diferencia de ayer, que se las SUMINISTRARON A LOS BEBES aún VENCIDAS, las autoridades de este gobierno tuvieron la delicadeza y RESPONSABILIDAD de apartarlas.

A diferencia de ayer, que NUNCA lo quisieron RECONOCER a pesar de SER PÚBLICO Y NOTORIO lo que por entonces sucedia, las de hoy, reconocieron EL HECHO.

Así te lo contamos la semana pasada en “Quien quiera oir que oiga”

PUBLICACION FERNANDA ANTONIJEVIC SOBRE EL TEMA + VIDEO CONCEJALES DE CAMBIEMOS

POR RESPETO A LOS QUE «SI» TENEMOS MEMORIA Y POR LAS RAZONES QUE A CONTINUACIÓN PUBLICAMOS, «GUARDENSE A SILENCIO SEÑORES Y SEÑORAS DEL GOBIERNO DE CAMBIEMOS»

AUTORIDADES CON RESPONSABILIDAD VOZ Y VOTO DURANTE LA GESTIÓN CAMBIEMOS

1.- FERNANDA ANTONIJEVIC (La INTENDENTA por aquellos días)

2.- El actual concejal de Juntos por el Cambio y ex Secretario de Gobierno Martin Genoud.

3. La actual concejal de Juntos por el Cambio y mano derecha de la intendenta, Maria Laura Liaudat.

4.- El actual concejal de Juntos por el Cambio Dr. Claudio Marolli, puntal de aquel gobierno y RESPONSABLE político de la Salud de nuestra ciudad.

5.- El actual concejal de Juntos por el Cambio Martin Cardenas, Pte. Del HCD por entonces y funcionario con máxima llegada a la intendenta.

6.- La actual concejal de Juntos por el Cambio Roxana Fallet, edil durante la vacunación con vacunas vencidas contra la Varicela.

