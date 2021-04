Hace unos instantes en BL esto te contamos.

COMUNICADO: “REPUDIO LAS MENTIRAS Y DIFAMACION DE LAS INEPTAS AUTORIDADES MUNICIPALES”

Total Repudio ante tanta mentira y difamación por Parte de las ineptas autoridades Municipales.

Para comenzar quiero hacer un repaso de lo sucedido en los últimos 6 meses.

El 27 de Septiembre del año 2020, fui separado de Mi cargo como Secretario de Desarrollo Humano de La municipalidad de Baradero.

A las 12 hs de este episodio al estilo cinematográfico, autoridades Municipales reventaron los candados del galpón del puerto, y se hicieron cargo del lugar, desplazando al personal que realizaba trabajos en este espacio hasta ese momento.

Con posteridad a las semanas de este episodio, realizaron la mudanza de todo lo que había en su interior al galpón ubicado en calle Belgrano, a metros de la terminal de omnibus.

Para dejar en claro estuve 10 meses en la gestión y en dicho plazo siempre respondimos a las demandas sociales de quienes más lo necesitaban.

Mensualmente entregábamos cerca de 1300 bolsones alimentarios, número muy superior a los 600 que se entregan hoy en día.

Por otro lado sostenianos 13 merenderos y comedores comunitarios además de los espacios municipales , entregando 1500 raciones de comida por día en plena pandemia.

Me resulta paradójico que se busque responsabilizarme de esta grave situación cómo es el vencimiento de alimentos no perecederos, los cuales bien sabemos tienen largo periodo de vencimiento y por otro lado la rotación constante de entrega que siempre realizamos en mi gestión era pública y notoria.

Más sorpresa me genera que luego de 6 meses se acordarán de esto y no en el momento mismo que tomaron posesión del lugar o su posterior mudanza.

Creo que es momento que se responsabilicen y asuman los errores de quienes hoy detentan las funciones.

Es inaceptable lo sucedido y aún mucho más bochornoso tratar de responsabilizar a quien hace más de 6 meses no se está en funciones en la secretaría de desarrollo humano.

Creo que las autoridades deben dar respuesta al pueblo de Baradero, por especular y jugar con las necesidades de los más humildes.

El hambre es aquí y ahora, no solamente en momentos de elecciones.

Nuestro país atraviesa un momento muy complicado, donde muchas familias no pueden llegar a mitad de mes, ver imágenes donde el municipio tira un camión colmado de alimentos es una vergüenza total por la ineptitud de los responsables.

https://www.youtube.com/watch?v=wFp_ylF6eS4%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D0%26rel%3D1%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Related Posts