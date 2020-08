Hace unos instantes en BL esto te contamos.

El jueves pasado, ni bien accedimos a la info de lo que en el predio de FOME estaba pasando, llamamos a Leticia Houriet, y al aire de la 90.1, de lo que andaba sucediendo, la pusimos en conocimiento a los fines de que al lugar las autoridades de nuestra comuna con injerencia en el tema, rápidamente se acerquen.

Y así lo hicieron.

Al día siguiente, con la responsable de Medio Ambiente de nuestra comuna, Silvina Campora, en la FM LASER, sobre este hecho dialogamos.

Campora nos manifestó que ese mismo día en que denunciamos el hecho que estaba aconteciendo en el predio de FOME, hasta el lugar se acercó, y corroborado lo por nosotros denunciado, en un acta lo dejó asentado.

“Esto es una provocación de parte de las autoridades de FOME hacia todos nosotros, confiamos en ellos, y ahora nos encontramos con esto”, palabras más, palabras menos, Campora deslizó ante los oyentes de la 90.1 el viernes pasado.

“También me mintieron los empleados municipales que en el basural trabajan, a ellos les había dado las ordenes de que custodien el lugar y llegado el caso, ante un hecho violatorio de la ley como el que llevaron a cabo el jueves, me avisen instantáneamente”, también expresó, algo que no ocurrió para nada “Ponia las manos en el fuego por ellos” siguió diciendo.

Ante nuestra requisitoria en el sentido de que ahora si, ya no hay más escusas para evitar ir a la justicia en función de la ilegalidad manifiesta con que esta gente se maneja, de manera un tanto titubeante, esto nos respondió: “El tema ya esta en legales del municipio y bueno, creemos que estamos obligados a interponer las denuncias penales del caso ante el tribunal federal de Campana”

Solo esperamos una posibilidad, QUE LA HAGAN, esto no da para más.

