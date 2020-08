Durante los cuatro años de CAMBIEMOS gobernando el municipio local, y a pesar de haber ocurrido cosas para cuestionar en lo que a su PESIMA gestión gubernamental hizo, y vaya que las hubo, la oposición de entonces y hoy oficialismo en Baradero, jamás logró salir de un accionar piadoso, condescendiente, apático y por demás de moderado, de frente a todas y cada una de las cosas, en muchos de esos casos, por demás de graves, que fronteras adentro de nuestro Partido, no dejaban nunca de acontecer.

Al punto tal llegó la cosa producto de tan inconcebible OMISIVA conducta política asumida por todos ellos, que el vecino sufriente de nuestra ciudad, al momento de identificar a la fuerza de choque en defensa de sus sacudidos intereses, por parte de tan paupérrimo gobierno comunal, a BL y por aquellos días a la FM DEL CIELO, claramente indicó como único recurso a los fines de lograr poner siquiera un poco de freno ante tanto sufrido y padecido por todos ellos, desde diciembre del 15 hasta diciembre del 19.

Fuimos durante cuatro largos años, la voz de los sin voz en la ciudad, y en defensa de sus destrozados intereses, dramas, padecimientos, daños y miles de perjuicios, casi que quedamos solos enfrentando a un omnipotente gobierno, con todo de su lado, entre ellos, los medios de comunicación de nuestra ciudad.

La ausencia absoluta de oposición política, tuvo mucho que ver en esto que en Baradero pasó durante el gobierno de Antonijevic y sus CAMBIEMOS.

Es que tan así fueron las cosas, que la sociedad de Baradero, de un CLUB DE AMIGOS habló al momento de hacer mención al HCD de nuestra ciudad.

Cambió el signo de la agrupación política del gobierno, y con él, los roles de los partidos con representación en la institucionalidad de Baradero, así las cosas, los ayer oficialistas se han convertido en hoy opositores, y viceversa.

Pero con este cambio o de la mano del mismo, algunas otras cosas también se han modificado en lo que a la impronta política asumida se refiere, la oposición hoy está haciendo aquello que tanto pedimos en su momento que haga y que jamás se atrevieron a hacer los que en la actualidad nos gobiernan, a algo tan sencillo, básico y que al ABC de la democracia hace y engloba, a hacer POLITICA sin duda alguna nos estamos refiriendo.

Cada cual debe saber a qué sector de la sociedad representa, y en consecuencia, así debe actuar en lo que a materia política de refiere.

A TAN SOLO 7 MESES DE ASUMIDO Y CON UNA PANDEMIA EN EL MEDIO

El oficialismo está para gobernar, la oposición, entre otras cosas, para controlar a quien gobierna, y ante irregularidades o ilegalidades sospechadas o acreditadas, a lo que haga falta recurrir a los fines de hacer cesar estas conductas y/o acciones en detrimento de la sociedad, en su conjunto, y si para ello a la justicia hay que dirigirse, a la justicia se debe llamar a los efectos de que actué para que las cosas cambien y se corrijan.

La oposición de hoy, a la vista de todos está, que lejos se está mostrando de la actitud benevolente que los oficialistas de hoy, han tenido para con ellos, cuando a ellos se llamó para gobernar los destinos de nuestra comuna.

Sobre algo de todo esto, en la mañana de hoy dialogamos con Leo Peris.

Los concejales de Juntos por el Cambio, han salido a jugar fuerte, denuncias de todo tipo se los ha visto llevar a cabo en plena Pandemia en contra de la gestión Sanzio, y como una manera efectiva de dañar a su gobierno, a Juan Ramos han apuntado al momento de desarrollar todas estas a las que te estamos haciendo mención en BL.

Sobre el particular a Leo Peris, una opinión le requerimos.

“La oposición en Baradero está haciendo lo que no hizo el peronismo en los cuatro años de Gobierno de Fernanda”, expresó el entrevistado en la mañana de hoy, “La realidad es que están haciendo política y lo que me sorprende es que todo vaya apuntado a Juan Ramos”, agregó a continuación, “Veo como que hay alguien de adentro que también está apuntando hacia él, por Juan Ramos, no es solo la oposición, sino que además hay fuego interno, fuego amigo”, sentenció sobre el final del extracto que transcribimos en la presente.

A partir del minuto 18 del audio que te compartimos, lo que te contamos.

AUDIO

