A ver si te acordas de todo esto que DENUNCIAMOS en BL durante el recorrido final de la gestión Antonijevic frente al gobierno de nuestra ciudad.

CAMBIÓ EL GOBIERNO Y “FOME FUE CLAUSURADA POR EL MUNICIPIO DE BARADERO”

NUNCA LO DEJARON DE HACER HASTA QUE LOS ATRAPAMOS IN FRAGANTI

A mediados del 19, de casualidad nos enteramos sobre este hecho, pegada al basural a cielo abierto de la 9, una supuesta fábrica de fertilizantes orgánicos, se radicó en la ciudad de Baradero.

Nunca entendimos y por eso nos llamó poderosamente la atención que, en una ciudad en la que el cierre de fabricas y comercios fue la regla con CAMBIEMOS gobernando Baradero, ésta saludable EXCEPCIÓN, no fuera PROMOCIONADA en sus inicios por la gestión Antonijevic ante nuestra alicaída sociedad.

Esta inquietud generada en nosotros por el hecho descripto, nos llenó de sospechas, y sacadas a ellas a rodar al terreno de juego, las investigaciones del caso, dieron a luz y de esta manera que solo a nosotros nos caracteriza en Baradero, y fuimos por más.

La primer info con la que dimos, daba cuenta de que DONTO y su dueño, andaban rondando en torno de este emprendimiento SILENCIADO por el municipio local y con ella en manos, pudimos dar con el primer dato que daba en el núcleo de esta data recibida, el socio de Campanera, “El predio en el que se radicó FOME S.A., fue vendido a ellos por el propietario de la curtiembre DONTO, a él pertenecía”

¿TE ACORDAS DEL INTENTO DE RADICAR UNA PLANTA DE BARROS INDUSTRIALES ALLA POR 2007?

«EL MISMO PREDIO»

Por aquellos días, a través de un empresario de apellido Chechic, se intentó radicar una planta de Barrros Industriales en nuestra ciudad.

El dueño de Donto, Campanera, andaba detrás de esta propuesta, los desechos altamente tóxicos de su curtiembre, siempre su curtiembre, el motivo que daba origen a esta propuesta.

Luego de una ardua batalla mediatica y social llevada a cabo, por el titular de este portal, y amplios sectores de nuestra sociedad, se logró IMPEDIR la radicación de esta CAVA, promotora de enfermedades, CANCER por ejemplo, y devastadora de nuestro medio ambiente, con nom santas intenciones de instalarse en Baradero.

CONTINUEMOS CON EL «CASO» FOME

Habidos de más info, a más info, luego logramos acceder, y la misma daba cuenta de que uno de los empresarios que había invertido en dicho emprendimiento “productivo” en zona lindante al basural, era un tal Alberto Veronese.

Rastreando los antecedentes del referido empresario, con otra preocupante info logramos dar, en la Provincia de Entre Ríos era famoso, pero no por ser un reputado empresario, sino por las causas federales por contaminación ambiental con Cromo, que allí tenía a esa fecha.

El proceder de este inescrupuloso empresario siempre fue el siguiente, ante cada asentamiento que logra conseguir en municipios con GENEROSOS políticos a su cargo, cambia las razones sociales de sus empresas, de esta forma, las huellas de las dejadas atrás con antecedentes contaminantes, se torna de difícil rastreo e identificación.

En todas las ciudades en las que se instaló y salió expulsado por denuncias penales por contaminación, habilitó como FÁBRICA DE FERTILIZANTES ORGÁNICOS, tal como lo hizo en nuestra ciudad meses atrás.

En todas esa calificación no fue más que una simple FACHADA, ya que, conforme se acreditó en todas las ciudades a las que llenó de contaminación, el verdadero motivo y la razón más sustentable desde lo económico para sus intereses fue, una gran CUEVA, llamese PLANTA DE BARROS INDUSTRIALES, en la que mayormente se depositaron, DESECHOS DE CURTIEMBRES de la Provincia de Buenos Aires, CROMO, CROMO Y MÁS CROMO para convidar y llenar de CANCER a todos los pobladores de aquellas ciudades a las que hacemos referencia.

Por aquellos días, en exclusiva logramos acceder, conforme convenio firmado con “FOME”, así se denomina la fábrica instalada en Baradero por Veronese, a algunas de las empresas que depositan sus desechos en el predio sito en zona lindante al basural, con un detalle, la mayoría de ellas, curtiembres altamente contaminantes de la Provincia de Buenos Aires.

UNA FABRICA DE FERTILIZANTES SIN NINGÚN FERTILIZANTE PRODUCIDO A LA FECHA, Y CON UNA SOLA HERRAMIENTA DE TRABAJO, “UNA PALA EXCAVADORA”

No hay LABORATORIO, ni nada de todo lo que en ellos se usa a los efectos de producir lo que hace a la razón social de FOME, “Fertilizantes organicos”

No hay productos químicos, no hay envases, NO hay nada, NI siquiera un baño para el único trabajador que realiza sus tareas laborales para esta firma.

SIN PAGINA EN INTERNET A LA VISTA A LOS FINES DE “PROMOCIONAR” SUS PRODUCTOS

Tampoco esto existe, RARO NO?

QUÉ SE HACE PUERTAS ADENTRO DE FOME REALMENTE

Lo contó Matias Pome, ex trabajador de FOME a fines de octubre en “Quien quiera oír que oiga” con lujos de detalles, los entregó de pies y manos.

“Solo se manipulan BARROS provenientes de Curtiembres y RECORTES de cueros” expresó por aquellos días.

“Alrededor de 10 camiones por día con estos desechos altamente tóxicos, se descargan en el predio de esta firma” agregó.

“Luego de recibidos, SE LOS ENTIERRA, en algunos casos en el mismo predio, y en otros, en el BASURAL a cielo abierto sito a la vera de la 9” siguió narrando.

“Casi un cuarto del predio de FOME, ya ha sido rellenado con estos desechos”, continuó.

“La intendenta ya ha ido en varias oportunidades a “visitar” esta “clandestina” planta de barros industriales instalada en zona lindera al basural de la 9” sentenció.

Algunas de las autoridades del municipio local de entonces, luego de sacado a la luz todo esto por parte de nosotros, se vieron invadidas por el pánico y una enorme preocupación, ya que si la justicia tomaba cartas en el asunto a partir de nuestra denuncia llevada a cabo, SIN LUGAR A DUDAS, a los responsables de controlar, autorizar y dejar andar esta ILEGALIDAD, les iba tocar tener que afrontar DURISIMAS condenas penales.

Estamos en presencia de un DELITO FEDERAL sancionado con DURISIMAS penas.

El delito de INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, también entra a jugar en torno a este grave hecho que hacía a la gestión Antonijevic por esos días.

El jueves pasado un vecino de nuestra ciudad, luego de pasarnos las fotos que a continuación te vamos a mostrar, ante los micrófonos de la FM LASER dio testimonio de todo esto, montículos de desechos de las curtiembres prestos para ser enterrados en el lugar, actividad prohibida desde el 4 de marzo por imperativo legal, a raíz de la revocación de la habilitación provisoria llevada a cabo por la gestión Sanzio.

SE CAGAN EN TODO, Y «A LAS PRUEBAS NOS REMITIMOS»

