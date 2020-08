Lo publicamos hace un par de días atrás en el face de nuestro portal, generando las condiciones económicas, administrativas y legales necesarias para poder concretarlo, Leo Peris, el referente de la Agrupación justicialista local “BARADERO ENTRE TODOS”, un ambicioso y por demás de interesante proyecto en este sentido, en el HCD ha presentado.

PROYECTO

Visto

Que el Gobierno Nacional lanzó el Plan Procrear 2020 y que el mismo estima una inversión de 25000 millones de pesos,

Considerando

Que es de vital importancia para la economía de la ciudad dicho plan teniendo en cuenta el desarrollo de los comercios dedicados a la construcción,

Que ya se han recibido 5 millones de consultas en los primeros días posteriores al lanzamiento,

Que se han ampliado los requisitos para llegar a los diferentes sectores, incluso a las familias monoparentales y de bajos recursos,

Que una de las líneas de créditos hipotecarios es para DESARROLLOS URBANÍSTICOS, Lotes con servicios, desarrollos habitacionales, líneas de construcción,

Que es de vital importancia que el estado municipal adquiera tierras con un desarrollo de proyectos para brindar las condiciones que permitan a los habitantes de Baradero y las localidades Portela, Alsina y Santa Coloma, acceder a la vivienda propia

Que es uno de los principales inconvenientes que enfrentan las familias de nuestra comunidad, el acceso a la tierra como base principal para desarrollar su proyecto de vida familiar,

Que Baradero necesita de un desarrollo urbanístico planificado, para cumplir con las demandas de sus habitantes,

Que en la licitación Pública N° 2 del 2020 Obra por $13.409.152,41 se exige a los oferentes la compra y entrega al municipio de una camioneta 4×2 y computadoras por un valor de 2.5 millones de pesos,

Que dichos recursos pueden ser utilizados para la compra de tierras y solucionar un problema existente en la comunidad,

Por ello en uso de sus atribuciones el HCD sanciona la siguiente ordenanza:

Artículo 1: Crease en el partido de Baradero el Fondo Municipal de Tierras, tendiente a permitir la adquisición de las mismas para el desarrollo urbanístico de la ciudad y sus localidades. Podrán utilizarse las tierras adquiridas para viviendas de Interés Social.

Artículo 2: El fondo mencionado en el artículo 1 estará conformado por:

a) El dinero destinado a la licitación pública N2/2020 para la compra de la camioneta y las computadoras solicitadas en dicha licitación

b) Los fondos presupuestados para los torneos Bonaerenses de 2020

c) Cuenta Contribución por mejoras del presupuesto 2020 y los próximos presupuestos

d) 50% del Impuesto automotor de ejercicios anteriores

e) Los fondos destinados a la ordenanza 5960 en su artículo 3 ( si no son utilizados para la emergencia sanitaria)

f) El dinero recaudado por la venta de los terrenos adquiridos, a los contribuyentes muy por debajo de los valores de mercado, que permita al municipio recuperar los fondos asignados y poder continuar con la compra de más terrenos para los próximos beneficiarios, serán parte del fondo

g) El dinero recaudado por la instalación de los servicios esenciales para cumplir con el desarrollo urbanístico, los que estarán a cargo de la persona adquiriente,

h) Venta de inmuebles que realice el municipio para incorporarlos al fondo municipal de tierras

i) Ingresos de subsidios gestionados ante el gobierno provincial y nacional

j) Donaciones de particulares para tal fin

Artículo 3: La Secretaría de obras públicas será responsable del desarrollo técnico de los servicios públicos y espacios verdes. Asimismo será responsable de la concreción del proyecto de división del suelo para su urbanización.

Artículo 4: La Dirección de Obras municipal realizará, plano del proyecto de loteo, medidas de prevención de riesgos, plano de los proyectos de urbanización, proyecto de concreción de servicios de agua y alcantarillado, como así también de obras cloacales si el sector lo permite confeccionando el expediente correspondiente con todos los requisitos para ser elevados a la provincia de Buenos Aires para su aprobación

Artículo 5: Podrán adquirirse las tierras por el sistema de compra-venta, canjear con contribuyentes que adeuden tasas municipales entregándolas en parte de pago, donaciones que reciba la municipalidad de Baradero.

Artículo 6: La Dirección de planificación realizará un exhaustivo estudio de las tierras municipales que obran en poder del municipio, que permita utilizarlas en el plan de acceso a la vivienda propia

Artículo 7: Invitar al colegio de arquitectos, Agrimensores como asesores del desarrollo planteado en el artículo 1

Artículo 8: La Municipalidad de Baradero utilizará todos sus recursos de maquinarias y recursos humanos en la concreción de los servicios esenciales, para garantizar el menor costo a las familias.

Artículo 9: El Municipio abrirá un registro de inscripción a toda la ciudadanía, teniendo como requisito indispensable ser vivienda única y de ocupación permanente.

Artículo 10: Cada solicitante deberá acreditar que está en condiciones de adquirir el inmueble de acuerdo a sus ingresos.

Artículo 11: El departamento ejecutivo financiará la compra a los solicitantes, siempre teniendo en cuenta la situación de cada familia no pudiendo superar el 25% de los ingresos la cuota correspondiente.

Artículo 12: No deberán ser adjudicatarios de planes de viviendas, no ser propietarios ni poseedores a título de dueño de inmueble a nombre del peticionante o el de su cónyuge

Deberán acreditar como mínimo 10 años de residencia en el Partido de Baradero, o los últimos 5 años de residencia inmediatamente anteriores a la solicitud del terreno.

Artículo 13: La adjudicación se realizará teniendo en cuenta las ordenanzas de adjudicación de viviendas aprobadas en el partido de Baradero, entre quienes reúnan las condiciones.

SOBRE EL PROYECTO, HABLAMOS CON LEO EN LA LASER

El martes por la mañana, en “Quien quiera oir que oiga” sobre el proyecto que él elaboró y a través de su agrupación política fue presentado en el HCD local, largo y tendido dialogamos por la 90.1.

AUDIO

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022339625973

Related Posts