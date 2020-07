Baradero 07 de julio de 2020

La colectividad Boliviana de Baradero “Juana Azurduy de Padilla” queremos manifestar nuestro rechazo y llamar a la racionalidad de la población sobre los mensajes irresponsables que algunas personas de nuestra localidad han difundido con respecto a la supuesta infección de una familia de nuestra localidad perteneciente a esta colectividad, muchos de los afectados con estos mensajes irresponsables no son convivientes con los aislados, si son familia pero no conviven en la misma casa y desde que se declaro la pandemia y el aislamiento no se visitan entre sí.Hacemos un llamado a todos los vecinos de Baradero a la racionalidad y comunicamos que todos los comercios de nuestra colectividad guardan los recaudos necesarios para la prevención de los contagios, todos aquellos que viajan a comprar la mercadería para proveer a la localidad, lo hacen cumpliendo con las medidas de prevención estipulados por las autoridades.Además rechazamos las actitudes de discriminación que se manifiestan con todos los contagiados o sospechosos de contagio.Atentamente

comisión directiva.Luis Fernando Hinojosa Navia (presidente)

Jonathan Rodríguez (Vicepresidente)

Florencio Machaca (Secretario)

