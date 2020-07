IMPORTANTE !!

Buenas tardes a todos! Ante los múltiples rumores habidos en estos últimos días, queríamos aclarar la situación para llevarles tranquilidad, y evitar que se guíen por información falsa que circula.

Se realizó exámenes de anticuerpos a todo el personal de ambas carnicerias de nuestra marca, “LA CAUTIVA” (análisis de sangre), resultando positivo de igM (transitando la enfermedad) una sola persona, a quien se aisló y se hisopo para confirmar el diagnóstico, otras 3 dieron resultado igG positivo, lo que significa que ya han transitado la enfermedad y eran asintomáticas, por lo que están dadas de alta y no corren riesgo de contagio.

El resto del personal es negativo, pero están a la espera del resultado del hisopado, para luego poder reincorporarse con total seguridad .

TODO EL PERSONAL PRESENTE EN LA CARNICERÍA ACTUALMENTE NO TIENE EL VIRUS Y AMBOS SALONES FUERON SANITIZADOS, POR LO TANTO, USTEDES NO CORREN NINGÚN RIESGO. Desde ya, esperamos haber esclarecido la situación y llevado tranquilidad. En 30 años de trayectoria queremos cuidar de la salud de nuestros clientes tanto como de la nuestra. Aquí no hay culpables, sólo somos personas que realizamos actividades esenciales.

Muchas gracias!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022339625973

Related Posts