NO PUEDO SER MAMA

Después de estos horribles últimos meses, de injusticias una detrás de otras, y que golpean a diario (paradojas de la vida en una sociedad donde se enarbolan los derechos de la mujer tenga que estar hablándote de golpes no?), me atrevo a volcar mi profundo dolor en estas palabras, palabras que para muchos no son de importancia, palabras que hasta que la violencia no te haya tocado vivir tan de cerca como a mí, nunca vas a lograr de comprender, ni mucho menos de entender, pero son palabras que me salen del corazón, para darme ese aliento que hoy necesito más que nunca, para no aflojar, ni mucho menos callar este sufrimiento.

Pero a vos que sí estás tomándote estos unos minutos para leerme,

quiero agradecerte y contarte que quienes me conocen me dicen IVI o IVA, y que a lo único que me dedique toda mi vida, fue a ser mamá. Hoy mi dolor es justamente ese, no puedo ser mamá!, si me permitís, te voy a contar el por que..

… en Agosto del 2019 tomé la decisión de no callar más y de denunciar en el Juzgado de Violencia y Familia Nº2 a cargo de la Dra. Lorena Báez de Villa Mercedes, la violencia de género que me propiciaba Ariel Rosendo, mi ex pareja, la jueza le otorgó la

exclusión del hogar a Rosendo …”mamá por fin vamos a ser libres dijo mi hija”. Te pido que imagines lo que puede quedar de una mujer después de haber sufrido tantos años de violencia como el ninguneo, basureo, descalificaciones continuas, denigraciones,

golpes o desmoralizaciones, lo imaginas?…

El día en que él se fue del hogar, fue el día en el que volví a respirar, fue ese día en el que regreso la paz en mi alma. Tenía nuevamente la oportunidad de vivir en paz, podía recomenzar mi vida junto a Oli. Siempre con esa fuerza de voluntad que sólo una hija/o pueden de darte. Llegó fin de año y como estábamos las dos solitas, decidimos viajar a Bs.As a pasar la navidad junto a mi familia, y como Olivia quería pasar año nuevo con sus abuelos paternos, lo considere correcto además de oportuno; yo no poseía de recursos económicos como para llevarla de vacaciones, además tenía que organizarme en San Luis con el nuevo trabajo, la nueva

escuela para Olivia, un nuevo hogar, etc.

Por todos esos motivos decidí hablar con sus abuelos para que mi hija se quedara con ellos con la promesa de que ellos la iban a cuidar, además de traerla nuevamente a la Provincia.

Con el correr de los días fui notando poco a poco, el silencio por parte de su abuela (madre de Rosendo), y el poco contacto que

tenia Olivia para conmigo, cuando ella misma me habían asegurado y jurado que me iba a informar siempre sobre el estado de mi hija… el instinto materno del cual solo las que somos madres intuimos, me decía que algo comenzaba a andar mal…pasado unos días me encontré con la sorpresa de que sus abuelos ya no me atendían el teléfono, me habían bloqueado de Whatsapp y de toda comunicación alguna, es por eso que decidí ir al juzgado a hacer la denuncia de paradero de mi hija y sorpresivamente, me encuentro con la noticia de que la denunciada era yo!.. lees bien? Yo!!!

Rosendo al saber que mi hija se encontraba en Baradero con sus abuelos paternos y en complicidad con los mismos, se trajo a mi hija a San Luis desde Buenos Aires para denunciarme, imaginas mi desesperación? el de saber que la misma Jueza Lorena Báez, quien meses antes había actuado en la exclusión de Rosendo de nuestro hogar, le había otorgado posteriormente de haberme hecho la denuncia, la tenencia provisoria al padre por una orden telefónica y cometiendo el grandísimo error de ni si quiera notificarme como madre de la nena …

increíble no?

Ya vencida por el atropello de la impunidad, del poderío y la violencia que ejerce este senador, me di cuenta de que había comenzado mi verdadero calvario, empecé a hacerme la idea de haber perdido a mi hija. Pensé que no iba a poder, pero aun así decidí seguir dando batalla por la única razón de vida que tengo que es “mi hija”, por el único camino legal que me quedaba, el de la justicia; y ya no solo contra Rosendo sino también contra una Jueza!.

Actualmente convivo con ese dolor desgarrador en el alma que me acompaña todas las noches a llorar por querer recuperar a mi Oli, aun así, y todo, tengo que agachar la cabeza, soportar las barbaridades que dicen en algunos medios, ver como su progenitor la expone y la utiliza de escudo en las redes sociales y ni hablar de los puntos y comas que lo blindan con los fueros políticos. No quiero, ni mucho menos voy a aceptar que mi

vida tenga que seguir siendo el sometimiento a la violencia, a la cual esta persona ejerció, ejerce y ostenta como Senador.

Si me preguntas como continua todo esto te respondo: NO!.. él me había jurado dejarme en la calle, y con los hechos ocurridos el 18 de Mayo, que son de público conocimiento, está evidenciado que si hay algo que esta persona tiene, es su palabra… con sus acciones,

lo está logrando!.

Primero fue por mi hija, segundo fue por mis pertenencias y ajenas… la pregunta es cual es tercera?… te aseguro que es el de verme muerta!

Como mujer, repudio todo accionar y por cualquier medio en defensa y protección de este individuo violento, si es inocente como el dice serlo, que se aparte de la banca y se ponga

a disposición de la Justicia y realmente le haga honor a la envestidura del cargo que ocupa.

Yo soy mujer y no me oculto bajo ningún fuero político para ponerme a disposición de la Justicia, por que si hay algo que por mi hija lo voy a ser, es ser MAMA POR SIEMPRE!.

Ivanna Massimino

