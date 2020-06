El expresidente y el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia están señalados en casi todos los expedientes. Dirigentes peronistas y macristas, y periodistas, las víctimas

Una de las noticias políticas del lunes fue el paso de Cristina Fernández de Kirchner por los tribunales federales de Lomas de Zamora. El juez Federico Villena la citó en carácter de víctima para mostrarle el material que sobre ella se había generado con un sistema ilegal (y criminal) de inteligencia manejado por la AFI durante el macrismo. Esa es la hipótesis del magistrado

Pero esta causa es sólo una de varias que involucran exfuncionarios de Cambiemos con tareas no avaladas por la Ley de Inteligencia Nacional. Dos de ellas se iniciaron por material aportado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

-“Causa D’alessio” o de “espionaje ilegal” (la tramita el juez Alejo Ramos Padilla en Dolores). Se investiga el uso de prácticas ilegales para apretar testigos y conseguir información. Está procesado el fiscal federal Carlos Stornelli, de estrechos vínculos con Mauricio Macri. Una de las carpetas armadas por Marecelo D’alessio sirvió para llevar a prisión a funcionarios del kirchnerismo.

-Causa “mails pinchados” – (la tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi en Comodoro Py). Tomó impulso por un disco rígido aportado por Caamaño. Serían 87 los dirigentes macristas y peronistas, y periodistas espiados por la AFI, sin contar los destinatarios de esos correos electrónicos. Macri y Gustavo Arribas (extitular de la AFI) serían los principales acusados.

-Causa “espionaje a periodistas”- (también la tiene Martínez de Giorgi). Es la segunda causa generada por material hallado por Caamaño. En este caso son carpetas que estaban en una caja fuerte. Macri y Arribas están otra vez apuntados.

Los agentes de la AFI se encargaron de revisar los más de 400 pedidos de acreditación de prensa a la Cumbre del G-20 en 2018 y elaboraron perfiles ideológicos, algo ilegal.

En tanto, de esos documentos surge que se realizó un trabajo similar en ocasión de la Cumbre de la OMC, a fines de 2017, donde a los empresarios y dirigentes sociales que se inscribieron se les hizo una ficha con todos los datos en poder del Estado: propiedades, vehículos, participaciones societarias, cuentas bancarias, vínculos familiares y personales y hasta el salario de la empleada doméstica.

Además, hicieron un seguimiento especial a dos organizaciones sociales que plantearon objeciones a los eventos y hasta fueron a espiar un acto del PTS en el que proponían boicotear la cumbre.

En total son 403 fichas de periodistas, 28 de académicos y otras 59 adicionales encontradas en enero pasado en la Direcciónde Eventos Especiales, separadas en tres sobres con las leyendas «2017», «Periodistas G20» y «Varios».

-Causa “mega-espionaje” (la tiene el juez Federico Villena en Lomas de Zamora). El magistrado investiga una organización criminal integrada por funcionarios (Macri y Arribas a la cabeza) y entre 15 y 20 espías orgánicos de la AFI, que hicieron tareas de seguimiento a oficialistas y opositores y dirigentes sociales y religiosos.

Entre las víctimas de la oposición (de aquel momento), además de CFK, están el expresidente Eduardo Duhalde, el senador nacional Oscar Parrilli, Florencia Kirchner, los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Martín Insaurralde (Lomas de Zamora).

Por el lado de Cambiemos están el jefe de Gobierno porteño y su vice, Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, la exgobernadora María Eugenia Vidal, el exdiputado nacional Nicolás Massot, el actual diputado nacional Cristian Ritondo y el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Este fin de semana, además, se supo que se espiaba a los “presos K” en los pabellones C y D del Módulo 6 del penal de Ezeiza. No sólo estaba intervenido el teléfono público, sino que había micrófonos en las celdas y en la sala donde los ex funcionarios y empresarios detenidos se reunían con sus abogados y familiares y conocidos.

-Causa “mesa judicial” (la instruye el fiscal Ramiro González por orden del juez Sebastián Ramos de Comodoro Py). Se investiga la existencia de un esquema para presionar a fiscales y jueces para fallar contra funcionarios del kirchnerismo. Están señalados Macri, Arribas, el exministro de Justicia Germán Garavano Juan Bautista Mahiques (hoy procurador porteño), y Daniel Angelici, entre otros.

Este fin de semana, en una declaración testimonial por escrito, la camarista de Casación Penal Ana María Figueroa denunció que Mahiques (como subsecretario de Justicia) fue a ver a su despacho en Comodoro Py a los cinco días de la asunción de Macri para que apurara la firma de un fallo que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán.

