Me enteré que la AFI de Macri y Arribas me espiaba ilegalmente.

No sirven ni para espiar.

Es una pena que no se hayan dado una vuelta por La Matanza, nos hubieran encontrado en los barrios donde militamos para terminar con el hambre y la injusticia que ayudaron a sembrar. pic.twitter.com/JfaFjDvMdE