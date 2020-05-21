A RAÍZ DE LAS DECLARACIONES DE PATITA ROSENDO EN LA FM LASER, SMATA NACIÓN, SACÓ EL SIGUIENTE “COMUNICADO”
Hace unas horas en BL publicamos la nota que en la mañana de hoy, en “Quien quiera oir que oiga” a Patita Rosendo le hicimos.
A raíz de sus dichos vertidos en la FM LASER, y porque desde San Luis al momento de realizarla nos estaban escuchando, el COMITÉ NACIONAL DE SMATA este COMUNICADO acaba de labrar hace unos minutos nomas y que en exclusiva, en BL a través de la presente, hacemos público.
COMUNICADO
TENIENDO EN CONSIDERACION INFORMACIONES EMANADAS DE MEDIOS PERIODISTICOS, EN VIRTUD DE LOS CUALES ELSR. ARIEL OMAR ROSENDO HAFORMULADO MANIFESTACIONES POR LAS QUE HA INVOLUCRADO A ESTA ORGANIZACIÓN SINDICAL EN CUESTIONES DE INDOLE PERSONAL, CORRESPONDE FORMULAR LAS DEBIDAS ACLARACIONES DEL CASO, CON EL OBJETO DE PONER DE MANIFIESTO LA ESTRICTAVERDAD DE LOS HECHOS Y CONDUCTAS DE LAS PARTES
NUESTRA ORGANIZACIÓN SINDICAL PERSIGUE UNA SERIE DE FINES GREMIALES, CULTURALES Y SOCIALES EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, VALIENDOSE PARA ELLO DE LABORES PRESTADAS POR AQUELLOS QUE RESULTAN ELECTOS PARA EJERCER CARGOS REPRESENTATIVOS, COMO DE COLABORADORES EN DISTINTAS FUNCIONES QUE DEMANDE EL EJERCICIO DE LAACTIVIDAD SINDICAL.
El SR. ARIEL OMAR ROSENDO ES EMPLEADO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE LA FIRMA TOYOTA ARGENTINAS.A., SIENDO ESTA UNATERMINALAUTOMOTRIZ CUYOS TRABAJADORES AFILIADOS, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAELAQUÍ NOMBRADO, RESULTAN SER REPRESENTADOS POR NUESTRO GREMIO.
OPORTUNAMENTE EL SMATA REQUIRIO DE TOYOTA ARGENTINA S.A. EL OTORGAMIENTO DE UN PERMISO GREMIAL, A FIN DE POSIBILITAR QUE ARIEL OMAR ROSENDO LLEVE A CABO ACTIVIDADES ESPECIFICAS EN NUESTRAASOCIACIÓN SINDICAL.
ES ASI QUE ANTE LA CONCESIÓN DE DICHO PERMISO POR PARTE DE LA EMPLEADORA, EL NOMBRADO ES DESTINADO A CUMPLIR FUNCIONES GREMIALES EN JURISDICCIÓN DE LA DELEGACION VILLA MERCEDES, PROVINCIA DE SAN LUIS, EXTENDIENDOSE LAAUTORIZACIÓN HASTAEL DIA28 DE AGOSTO DE 2019, FECHAA PARTIR DE LA CUAL SE LE HACE SABER A TOYOTA ARGENTINA S.A. LA CESACION DE LA MISMA Y EL REINTEGRO DE SU EMPLEADO A SUS FUNCIONES NORMALES Y HABITUALES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO. A PARTIR DE ESA FECHA, EL SR. ROSENDO NO HA REALIZADO ACTIVIDAD GREMIAL ALGUNA PARA ESTA ENTIDAD SINDICAL.
POR SU PARTE DICHA COMUNICACIÓN LE FUE NOTIFICADA AL SR. ROSENDO AL DOMICILIO EN EL QUE RESIDIÓ MIENTRAS PERDURO SU LABOR COMO COLABORADOR, SIN PERJUICIO DE TAMBIÉN CURSARLE LA MISMAAL DOMICILIO QUE OPORTUNAMENTE DENUNCIARACOMO PROPIO Y REAL, SIN QUE EN NINGÚN CASO HAYA FORMULADO MANIFESTACIÓN O DISCORDIA ALGUNA DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HA VENTILADO PUBLICAMENTE.
DEBE TENERSE PRESENTE QUE DURANTE TODO EL TIEMPO QUE PERDURO LA CALIDAD DE COLABORADOR, EL SMATA PROCEDIÓ A ASENTARLA EN LOS LIBROS Y REGISTROS PERTINENTES, ABONANDOLE LAS CONTRAPRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES AL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL COMO LEGALMENTE CORRESPONDE. QUEDAPATENTIZADO QUE NO EXISTE CON DICHAPERSONA RELACION CONTRACTUAL DE NINGUNAÍNDOLE, NI OBLIGACIONES QUE ASUMIR A SU RESPECTO, SIENDO QUE EL VINCULO LO MANTIENE CON SU REAL DADORA DE TRABAJO, CONFORME LAS CONDUCTAS PLENAMENTE ASUMIDAS Y DE ACUERDO AL MARCO LEGALIMPERANTE.
TAMPOCO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS LEGALES DE NUESTRAPARTE DURANTE EL TIEMPO DE LOS HECHOS EXPUESTOS, CONFORME LO QUE RESULTA SER CONDUCTA INVETERADA DEL GREMIO A LO LARGO DE SU HISTORIA.
LAS DEMÁS CUESTIONES QUE PUEDAINFORMAR ELSR. ROSENDO EN MEDIOS PÚBLICOS, RESULTAN AJENAS ANUESTRAORGANIZACIÓN GREMIAL, Y DE EXCLUSIVARESPONSABILIDAD DE QUIEN LAS EJERCE.
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
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