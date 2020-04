El periodista y ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires cuestionó las decisiones económicas de Alberto Fernández y aseguró que su gobierno “está obligado a mantener la cuarentena hasta agosto»

Santiago Cúneo fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires

En agosto de 2019, previo a las PASO a las que se presentó como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cúneo aseguró en una entrevista con Infobae que un hipotético gobierno suyo sería bien “peronista y bonaerense”. El 11 de agosto de aquel año, junto a la fórmula que encabezó con Claudio Morgado, no logró el pase a las elecciones generales. El periodista continuó con su apoyo hacia el binomio Fernández-Fernández.

A ocho meses de aquella campaña, Cúneo se exhibió descontento y desilusionado con Alberto Fernández, el hombre que incluyó en sus recorridas por toda la Provincia cuando buscaba alcanzar la gobernación, la cara que acompañó la suya en todos afiches pegados en los barrios y distritos del territorio bonaerense.

Abocado al canal web que fundó hace tres años y a su programa 1 + 1= 3, el periodista cuestionó la ausencia de Cristina Kirchner este contexto de crisis y definió duramente al mandatario: “No es San Martín ni Bolivar, es Alberto y no le da para más”.

—¿Le preocupa el comportamiento de la gente en cuanto a la aceptación del aislamiento?

—Estoy más preocupado por el piloto que por la tormenta. Sí es importante pedirle a todos que sean parte de un instrumento de solución, que cuidándonos cuidamos a los demás, pero sinceramente nadie está preparado para estar encerrado. La prisión domiciliaria de un pueblo no es normal. Y eso que el pueblo argentino tiene el temple, lo que no tiene es la plata para hacerlo.

—¿Entiende que las medidas fueron las correctas? ¿Debería extenderse la cuarentena?

—Creo que la cuarentena tiene que ser estricta y rígida. El Gobierno nacional, tácticamente ha liberado -por la mala política social que lleva a cabo- a la gente a ir a los bancos a cobrar o pagar. Así sometés a que la gente no cumpla con la cuarentena. El Gobierno tiene doble discurso: te pide cuarentena total pero te obliga a salir.

El periodista criticó los primeros meses de Alberto Fernández como presidente

—¿Consideró prudente la anticipación del decreto publicado el 20 de marzo?

—Los contagios masivos se inician con los fríos invernales, por eso considero acertada la decisión de hacer una cuarentena anticipada, porque si salís ahora es sin sentido. En esa circunstancia, el Gobierno está obligado a mantener la cuarentena hasta agosto, pero si no tiene la imaginación económica para sostener este desafío, la cuarentena se va a romper. Y se van a cruzar las crisis sanitaria con la económica. Si no hay una cuarentena estricta la cuarentena va a ser inexistente, discursiva.

—¿No la observa estricta?

—Mirá, hay 14 millones de planes sociales en la Argentina. 7.5 millones de personas accedieron a los $10 mil. Si sumás ese número da 21.5 millones. Más la gente que tuvo turnos en las más de 5.000 sucursales bancarias, a tres empleados por banco, da que entre 25 y 30 millones de personas estuvieron en la calle. Y no son complementarias porque los jubilados cobran por un lado, las AUH por un lado y los empresarios o autónomos por otro, 25 millones de personas en la calle un mes es casi una normalidad económica.

—¿Infiere que faltó planificación?

—Cuando se pensó la cuarentena seguramente tuvieron que poner sobre la mesa planificación estratégica, táctica e improvisación. La pregunta es cuánto de cada uno. Acá lo que está invertido son los porcentajes: hay 80% de improvisación, 15% de táctica y 5% de estrategia. El Gobierno tiene ausencia de capacidades, el Gabinete es muy feo desde el punto de las cualidades de esta tarea; y el Presidente se cerró en una visión centrista, en él y su grupo de la Capital Federal. Eso le quita movilidad y estrategia. Nunca administró una calesita, no sabe lo que es un remito, evidentemente necesita renovar su equipo de guerra. El que tiene no está preparado para esta crisis.

—¿Habla con Alberto Fernández?

—Discutía mucho con Alberto, hablábamos muy cotidianamente por WhatsApp. Pero me cansé de hablar hasta hace una semana, cuando anunció la posibilidad del default. El Presidente eligió y no va a defaultear. Alberto es mi presidente, hice campaña y pedí que lo voten, estoy hablando de mi gobierno, claramente es como dije hace unos años: 60 días de un gobierno no alcanza para su gestión pero sobra para ver su intención. Lo mismo para Fernández. No sabemos cómo es su gestión, pero sí sus intenciones.

—¿Cuáles son?

—Su intención está clara y no era a la que aspirábamos en un gobierno del Frente de Todos. Queríamos el default soberano para negociar en mejores condiciones, que no se perdone a Techint por echar a 1.400 personas en plena pandemia, que no existan más los (Juan) Grabois ni los Chino Navarro, que limpiarían los planes sociales y unificaran la asistencia para la ayuda social. Si tuvierámos un solo sistema de auxilio, con cada DNI podrías asistir al que tiene trabajo que al que no tiene. La intención es clara: no va a contra con los grupos concentrados, se va a alinear en la línea más salvaje del ajuste, un acuerdo con el FMI lo saca del conflicto por los próximos tres años. El origen de la deuda de Mauricio Macri es inmoral e ilegítimo, y él no está dispuesto a discutir ningún origen y sí propone pagar.

Santiago Cúneo junto a Julio de Vido en los Tribunales de Comodoro Py

—En su cuenta de Twitter lo trató de burro…

—Y sí, cuando uno sabe de algo se debe declarar ignorante en la materia. Cuando elige lo más fácil resuelve su interés personal y no el de la patria. Él no es San Martín, no es Bolívar, es Alberto y no le da para más.

—También en Twitter, se refirió a Juan Grabois como un “ladrón de planes sociales”.

—Está probado, hay más de 10 informes que muestran cómo los planes de los sectores de Grabois, Pérsico y Navarro pagan sus porcentajes de los que ellos cobran y viven. Está probado periodísticamente. Él es lamentable, vivió los últimos cuatro años de hacer de contrapeso con sus organizaciones sociales al gobierno de Mauricio Macri. Es parte de la intención espuria que Alberto permite. El modelo social de este gobierno propone que a los comerciantes y pequeños o medianos empresarios no le van a dar un peso de asistencia, sólo hablan de créditos. La decisión es sacarle los ahorros a la clase media, que pague el coronavirus, transformarlos en pobres y darle todo los grupos el poder. Se mueve por ahí y busca transformar a la clase media en pobre. Insistimos en que el Gobierno cambie el rumbo.

—¿Con Cristina Kirchner tiene diálogo?

—No. La última vez que hablé con ella fue hace un año y medio.

—¿Qué rol ocupa en este Gobierno?

—Cristina Kirchner es como si a Messi lo pusieran al arco. Al momento de la crisis, tenés un jugador excepcional pero preferiste sacar a un tipo que jugaba de 4 para ponerlo de 10.

—¿Le gustaría presentarse en las elecciones legislativa de 2021?

—Soy una persona acostumbrada a las tareas ejecutivas. Las legislaturas no son para mí. Volveremos a pelear por la provincia de Buenos Aires dentro de cuatro años. Con Axel Kicillof hablé más de 20 días. Trato de aportarle que se refugie en los intendentes, cosa que no hace. Lo ayudo para que se de cuenta.

—¿Sobre el impuesto a las grandes fortunas qué piensa?

—En cuanto al impuesto a la riqueza, no gravaría a los que demuestren haberse hechos ricos de manera honesta. Exceptuaría a las fortunas honestas.

El periodista sólo obtuvo el 0,02% de los votos en las PASO de 2019

—La Secretaría de Derechos Humanos solicitó la prisión domiciliaria de Ricardo Jaime y también la liberación de Martín Báez, ¿qué opina?

—Para todo lo que se constituye en el ámbito judicial tiene poca seriedad hacer un análisis político. Para esta Justicia, que permitió el lawfare y violar la Constitución para detener a alguien por las dudas, bajo el pretexto de una honestidad encabezada por alguien que le robó 70 mil millones al correo argentino, prefiero no abrir juicio de valor sobre lo que resuelva.

—¿Cómo está viviendo usted, personalmente, el aislamiento social?

—Sinceramente me considero dentro de un grupo de privilegiados. Estoy transmitiendo con el canal, mediante móvil de exteriores. No estoy de acuerdo con que los canales transmitan en el estudio. Sí en vivo, pero los canales dan una imagen que no existe, le están pidiendo a la gente que hagan algo que ellos no hacen.

—¿Tiene ganas de volver a la televisión tradicional? ¿Le hicieron algún ofrecimiento?

—No mientras los dueños de los canales pongan la extorsión de la pauta como condición de la programación. No quiero repetir la historia de tener que recibir permanentemente órdenes para moderar las líneas editoriales, algo se repite con este Gobierno.

—Pero en su canal web recibe pauta también…

—Yo estoy feliz de tener mi propio canal, de fundar mi propio instrumento de comunicación, a favor o en contra, sin pensar en el dueño del canal o en ser más gentil. Lo mío fue, como toda inversión, una inversión de riesgo. Como se hacen los negocios. Y recibo pauta con mucha comodidad, nacional e internacional. Gracias a la tecnología ampliás tu capacidad de ingresos a nivel global. Internet te permite llegar a lugares inhóspitos del planeta, y ahí descubrís que no sólo estás trabajando para el público hispano del mundo… Si uno se acostumbra, los nichos de facturaciones para trabajar son muchos. Vas encontrando los socios de tus discursos.

—¿Cuál por ejemplo?

—Nosotros somos el único canal que retransmite los noticieros de Telesur para toda América.

En febrero, Cúneo viajó junto a Pablo Moyano a Caracas para visitar a Nicolás Maduro

—Justamente en febrero de este año visitó el Palacio de Miraflores en Caracas y se reunió con Nicolás Maduro, ¿qué mirada tiene sobre la situación en Venezuela?

—Estuvimos con Pablo Moyano. Encuentro tensión geopolítica e internacional y lástima por un pueblo que sufre consecuencias de bloqueo. Por eso festejo la intervención de Vladimir Putin para buscar una salida política, la cual debe estar dentro del respeto a la soberanía del pueblo venezolano, pero sin ayuda internacional es imposible.

—¿Qué rol cree que debería adoptar el país en ese sentido? Maduro declaró que elegiría Argentina para vivir…

—Creo que Argentina tiene que ser tierra de paz y concordia diplomática. Si nuestro país fuera la solución para Venezuela a través de una medida de esa característica, yo estaría a favor. Alberto Fernández habló por lo menos 10 ó 12 veces con Maduro por teléfono. Contacto hay.

—¿De qué hablaron?

—Hoy el Presidente representa todo lo contrario en cuanto a su lineamiento, pero el diálogo con Maduro existe. Hablaron sobre temas de comercios y la posibilidad de que la aerolínea venezolana Conviasa volara a la Argentina. Eso fue antes del coronavirus, estaban evaluando de qué manera regularizarlo.

