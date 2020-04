Fiorela Mico, una joven vecina de nuestra ciudad, hace dos días, fue protagonista de un accidente de tránsito con su auto, del cual asimismo participo, una moto conducida por otra joven vecina de nuestra comuna.

Las autoridades policiales de Baradero, secuestraron su auto luego de acaecido el referido siniestro ¿El motivo? Haber violado la cuarentena obligatoria establecida en todo el país.

Ella, con posterioridad a suceder lo descripto, al accidente nos referimos, maltratos y abusos de autoridad de parte de un efectivo de la comunal hacia ella, denunció, y no solo en la faz mediática, también en la judicial.

«Gracias x solidarizarse conmigo aún sin conocerme. Ayer viví una tarde muy angustiante a raiz de un choque(que por suerte no paso a mayores)cuando prentendia realizar la denuncia de lo acontecido en la comisaria.Los tratos que recibí de parte del jefe de calle Barceló(que contaba con el apoyo de sus compañeros presentes y peor aún jefes)me dejaron paralizada y sin palabras(y los que me conocen saben que es raro que me quede muda).Nunca pude explicar qué hacia en la calle a esa hora y que soy mamá sola con 3 menores que no se manejan solitos. La impotencia aún me dura,pero más es la tristeza. Sé que nunca más voy a querer entrar a una comisaria sola y si me pasa algo dentro de un tiempo o mi auto no es devuelto en condiciones,el único responsable será el intendente Esteban Sanzio por protejer estas prácticas de los ’70,por ser el jefe máximo y por no permitir una simple defensa o explicación de una mujer común, que no sabe de leyes, que no sabe de política y que vivo para mis afectos y para el trabajo que amo. Gracias a María Andrea Ambrosio y Nano Bogado por acompañarme,a Gian Barrás,a mi flia(que están aún más asustados que yo) a Esteban por ayudarme siempre, a mis compas docentes que son lo más, a las flias de mis alumnitos que tbn me llamaron , Danilo Galeana y Pablo Scarfoni y a todos esos conocidos que hasta me ofrecen buscarme en auto. Son tantos que no pude responder a todos.Lo bueno de estas cosas es que se sabe realmente con quienes podes contar»

El Partido Obrero de Baradero, a través de un comunicado, con ella se solidarizó.

VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN LA COMISARÍA DE BARADERO.

Durante el día 13 de abril una trabajadora sufrió un episodio de violencia, el hecho ocurrió nada más y nada menos que dentro de la comisaría municipal por parte de uno de los efectivos.

La víctima se dirigió a la comisaría para radicar la denuncia sobre un accidente del cual había sido protagonista unas horas antes, el mismo habría ocurrido en la vía pública mientras se encontraba camino a buscar a sus hijos

Tras haber efectuado la denuncia en presencia del efectivo policial, se encuentra con que éste se vuelve violento contra su persona, proporcionándole gritos, maltratos, amenazas e insultos, exigiendo la firma del acta redactada, con la cual dicha mujer no estaba de acuerdo, ya que no compartía la transcripción realizada por el oficial. Ante tal situación el efectivo procede a llamar a otro agente policial le hace firmar el acta como testigo sin advertir que su firma era a ruego por negativa y no como testigo del procedimiento.

La violencia fue aún mayor cuando haciendo abuso de la autoridad le cercenó la posibilidad de llevarse su vehículo, alegando que la víctima había roto con las medidas del aislamiento social obligatorio. Algo insólito ya que dicha mujer se encontraba en el marco legal de la cuarentena, buscando a sus hijos.

De esta manera “cuida” la policía comunal a los trabajadores y en especial a las mujeres trabajadoras que salen a hacer sus compras para cuidar de sus familias.

Esta es la policía de Sanzio, que cuando era oposición, marchaba junto a la ex intendenta Antonijevich reclamando justicia por el último feminicidio ocurrido en diciembre pasado, pero son las mismas instituciones del Estado que garantizan la impunidad de los femicidas, las que llegan tarde para hacer cumplir las perimetrales, las que desfinancian el ministerio de la mujer y que no atienden ninguna necesidad de fondo sobre las mujeres trabajadoras.

Recordemos que éste es el mismo gobierno que impulsó el proyecto de ley Micaela y no lo está haciendo cumplir. Esta ley que en la misma se ordena instruir a los funcionarios del estado en cuestiones de género, en primer lugar a la policía.

Desde el plenario de trabajadoras repudiamos todos los actos de violencia machista e institucional contra las mujeres y nos solidarizamos con la víctima de este hecho de violencia.

Por un Consejo Autónomo de Mujeres independiente del Estado, como contrapunto a la creación de ministerios que solo funcionan como suplemento del gobierno de turno dando un tinte feminista.

Por el no pago de la deuda externa que impacta de lleno sobre la vida de las mujeres, otro gran hecho de violencia estatal.

PLENARIO DE TRABAJADORAS BARADERO.

PARTIDO OBRERO.

Fiorela contrató a un abogado, el Dr. Fernando Bogado.

