Siguen ROMPIENDO las PELOTAS a la gente que, ya bastante dramas tiene estando EN CASA acuartelada en virtud de todo lo que esta pasando, como para encima tener que SOPORTAR a estos IMPUNES, DESESPERADOS por la guita y que NO DEJAN, NO PARAN, NO SE AGOTAN, Y NO HACEN PAUSA, en su accionar persecutorio a los vecinos de todos lados, y de Baradero también.

Una vecina del federal.

Podrida de que la llamen.

La amenazan con cortarle el servicio si no paga.

Le reclaman DEUDAS anteriores que ella asegura NO tener con la empresa.

Con esta vecina en la mañana de ayer en la LASER dialogamos, y luego de cortar, con los INSOPORTABLES que al teléfono de Cablevisión, a diario, atienden.

AUDIO

Related Posts