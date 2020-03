Por la cuarentena por el coronavirus COVID-19 se redujo la venta de artículos de tecnología y para el hogar. Ahora el Gobierno autorizó una lista de productos

El gobierno nacional autorizó la venta vía delivery de una serie de productos electrónicos mediante cadenas de electrodomésticos, que hasta ahora no podían hacerlo por la cuarentena contra le coronavirus. De este modo se comenzarán a comercializar productos como las notebooks, que en la semana pasada sufrieron una caída en las ventas mayor al 50%, ya que sólo las estaban distribuyendo los supermercados y algún que otro operador logísticos como Mercado Libre.

Si bien algunas empresas de venta de electrodomésticos comenzaron con la venta y distribución, tal el caso que cita Clarín de Frávega y Musimundo. «Otras prefieren todavía no arrancar, porque no tienen productos en sus depósitos y los distribuidores no les están entregando la mayor parte de esos productos electrónicos», indicó el medio.

Entre los productos que tienen la luz verde del gobierno nacional para comercializarse durante la cuarentena por el COVID-19 figuran PCs, notebooks, celulares, televisores de hasta 55 pulgadas, tablets, lavarropas, heladeras, freezers, impresoras, calefones, cocinas, y microondas, entre otros.

Mientras tanto, quedan excluidos de este tipo de venta por parte de las cadenas de electrodomésticos estufas, juegos electrónicos, consolas, equipos para fitness y herramientas para cortar el césped, entre otros.

«Es una medida auspiciosa, porque ya empezamos a vender en nuestra tienda virtual, pese a tener cerradas nuestras sucursales a la calle», declaró un directivo de una cadena de electrodomésticos que agregó: «Pero sería importante que nos autoricen a vender todos los productos que tenemos en stock, ya que si empieza a hacer frío, la gente va a querer comprar estufas, así como también necesitan comprar equipos para cortar el césped del jardín, por ejemplo para prevenir el dengue».

La entrega de los productos a través de delivery cuenta con un nuevo protocolo a fin de para cuidar la salud de la gente durante la pandemia de coronavirus COVID-19: los conductores y distribuidores deben utilizar desinfectante de manos y/o alcohol en gel, no se solicitará la firma del recibo de entrega, ni los distribuidores podrán ingresar al domicilio ni desembalar el producto. Deberán depositar el producto a un metro y medio de distancia, cuando eso sea posible y no se computará el período de cuarentena en los plazos de devolución de productos.

MINUTO 1

Related Posts