El Gobierno extenderá el aislamiento sin levantar restricciones

El Presidente anuncia que la cuarentena continua hasta el 12 de abril. Cambia la consigna para los sectores carenciados: de «Quedate en casa» a «Quedate en tu barrio».

Alberto Fernández recibe decenas de pedidos por día para atenuar las restricciones del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el avance del coronavirus: desde importantes empresarios hasta turistas argentinos varados en el exterior y jubilados. El Presidente le explica a cada uno de los que le escriben que es difícil levantar las limitaciones impuestas y los deriva con los distintos ministros. A la vez, habla con gobernadores, legisladores de la oposición e intendentes para renovar día a día el apoyo que le dieron para tomar medidas drásticas. También mantiene diálogo constante con expertos de la salud y médicos. Repite el mensaje en los medios incansablemente: el aislamiento es la única vacuna. Fernández decidió extender la cuarentena a partir del próximo martes pero quiere hacerlo con el mismo consenso conseguido el 19 de marzo, cuando decretó los primeros 14 días de aislamiento.

El nuevo decreto será hasta el 12 de abril, pero esto no significa que ese día se levantará la cuarentena. Cerca de Alberto Fernández hablan de su extensión hasta mediados de mayo, cuando estiman que después del pico de la pandemia los contagios comenzarán a decrecer. “Todos los convenios firmados, todos los bonos otorgados por única vez se van a tener que volver a firmar y a dar”, repiten en la Quinta de Olivos, donde el Presidente pasa los días desde que firmó el aislamiento.

Recién al finalizar la segunda semana de abril se anunciaría una tercera etapa de la cuarentena. Lo quiere hacer después de poder mostrar a los ciudadanos los resultados positivos del aislamiento. “Los infectados que hay en la actualidad son todos infectados antes de que se declarara la cuarentena, recién en una semana vamos a poder ver cómo funcionó la reclusión”, explican en el Ministerio de Salud. Con esos análisis, Fernández volvería a pedirles a los argentinos que continúen en sus casas.

Ginés González García: «La única vacuna contra el coronavirus es el aislamiento»

¿Se extenderá con las mismas restricciones? Por ahora no hay otra indicación de Fernández, quien recién ahora empieza a recibir reportes de intendentes y gobernadores que hablan de un 90% de acatamiento de la cuarentena en sus territorios. “Todos los involucrados desde el Estado pueden garantizar el control del cumplimiento varias semanas más”, dice un ministro.

La obra pública debe continuar como una de las excepciones a la cuarentena. No solo le llegan reclamos de empresarios al Presidente, sino también al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Hablan de despidos y procedimientos preventivos de crisis. “La obra pública sí o sí va a quedar entre las excepciones, las obras privadas se cayeron, esta es la única manera de que sostengan a los empleados”.

Ahora el ministerio tiene una única prioridad: la construcción y finalización de hospitales. Serán 11 en todo el país. Al ministro de Transporte, Mario Meoni, ya no le quedan restricciones por hacer. Pero con el transcurso de la cuarentena deberán implementar la posibilidad de que transportes que hasta ahora no podían circular lo hagan. “Hasta ahora hay transportes de mercaderías que no estaban exceptuadas, como electrodomésticos o muebles.

Si la venta vía web o telefónica crece, es algo que comenzará a autorizarse”, dicen en el Gobierno. Fernández repite que las próximas medidas fuertes serán para sostener las pymes y seguir reforzando los sectores más pobres Fernández repite que las próximas medidas fuertes serán para sostener las pymes y seguir reforzando los sectores más pobres. En lo primero trabaja el gabinete económico y social que comanda el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Para llegar a los más vulnerables se creó el comité de emergencia social que integran el gobierno nacional y bonaerense, intendentes, organizaciones sociales y representantes de cultos. “No puedo pedirle al tipo que vive con siete personas en una habitación que se quede en su casa.

No es lo mismo el aislamiento de un chico con toda la tecnología en su casa que el del chico que comparte con tres hermanos un colchón y lo único que puede hacer es jugar al fútbol en el barrio”, dijo un intendente en Olivos.

Por eso, el mensaje para los sectores más pobres que habitan el Conurbano ya no será “Quedate en tu casa”, sino que cambiará a “Quedate en tu barrio”. “Tengo diez mil personas en mi distrito pidiendo una vivienda social, no tienen casa en la que quedarse, tenemos que llevar la máxima ayuda a los barrios y aislar esos barrios carenciados”, detalló uno de los jefes distritales. Quien esta semana también habló con los intendentes bonaerenses es la vicepresidenta Cristina Kirchner. “Decime que tenés alimentos para varias semanas, esto es muy largo, por favor ya todo lo que puedas”, es la frase que repite en cada comunicación.

