Jorge Kossler, vice de Atlético y también integrante del Maxi, se encuentra internado en el Hospital Austral. “No tengo síntomas y me siento bien”, contó para llevar tranquilidad.

La Pandemia del Covid-19 llegó a la comunidad de los clubes de Pilar con el primer caso positivo de un integrante de la Comisión Directiva de Atlético Pilar y jugador del plantel de Maxi +43 en Febamba del Rancho.

Jorge Kossler, vicepresidente de la entidad, recibió anoche la noticia del test positivo de coronavirus y se quedó internado en el Hospital Austral.

El propio dirigente envió audios a sus contactos, familiares y amigos para llevar tranquilidad y conciencia.

“No tuve ningún síntoma, no tuve tos, no tuve fiebre, no tuve mocos, dolor de gargantas. Vine al Austral porque tenía dolor de riñones. Me hicieron placas, tomografías. Y salió un principio de Neumonía. Como estuve enfermo hace más de un mes y no me curé bien, pensé que venía por ahí”, explicó el dirigente en un audio.

“Me hicieron el test y dio positivo. Recién ahora tengo un poquito de fiebre. Estoy normal, no me falta el aire. No tengo síntomas. Estoy normal, seguramente porque me dieron antibióticos”, completó su alerta a allegados, familiares y amigos tras enterarse de su condición para que estén alertas.

Estable

“Sigo igual. Unas líneas de fiebre el martes por la noche y a seguir esperando en cuarentena”, contó Jorge en diálogo con 5inicial.

-¿Cómo es tu día ahora?

– Como fui uno de los primeros en tener el Covid-19, me dieron una habitación en el cuarto piso. Aislado, solo. La gente que me atiende viene con todos los recaudos. Cuando ellos vienen yo tengo que estar con barbijo. Si me sintiera mal los tengo que llamar. Pero como no me siento mal, vienen, me pasan los medicamentos, me traen el desayuno, almuerzo y cena. Viene una enfermera cada tanto. Así estoy pasando los días esperando por 24 horas no tener fiebre para poder irme a mi casa para hacer un aislamiento total de 14 días.

“Ahora estoy con un estado febril. Pero en ningún momento tuve síntomas. No tengo falta de aire, no tengo dolor de garganta, no me duele el cuerpo. El único dolor que tuve fue en la parte baja de la espalda, que por eso vine”, describió su llegada al hospital. “Ahora tomando los recaudos necesarios. Serán 14 días de aislamiento total, como me digan los profesionales”, completó.

El contagio

“Hice a rajatabla el aislamiento cuando el gobierno nacional lo dispuso. Anteriormente hice una vida normal, el club estaba cerrado. No estuve en la Ciudad Deportiva. Estuve en una reunión 6 días antes de que el gobierno decreto de cuarentena obligatoria”, recuerda Kossler.

“El club estuvo cerrado anteriormente, no se reunió la Comisión Directiva, nos manejamos por teléfono. No estuve en el club ni en la Ciudad Deportiva”, rememora.

“Igualmente salí al supermercado, a la carnicería, verdulería, siempre en Pilar. No me moví de la ciudad. No tengo idea dónde me pude haber contagiado. Tratar de buscar dónde fue es medio imposible”, apunta.

“Hay que tener conciencia y el que tenga síntomas, que enseguida vaya a hacerse el test y aislarse. Hay que tratar de contagiar lo menos posible”, subrayó.

“Cuando me enteré enseguida envié audios para avisar. Cumplí con lo que tenía que hacer. Traté de avisar a la gente que estuvo cerca de mí”, resaltó.

“Estoy tratando de llevar tranquilidad. Si alguno está enfermo que llame al 148. Si siente que tiene síntomas que trate de ir enseguida a hacer las cosas que son necesarias”, concluyó.

