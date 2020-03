Hace un par de días atrás, en BL te contabamos lo que sigue a continuación:

BASES DEL REFERIDO DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD

Reconocido en el día de hoy en la FM LASER por el funcionario del municipio local, Rodrigo Garcia Otero, y en todos sus extremos lo publicado por nosotros hace un par de días atrás.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Entre los que suscriben, por una parte la SUBSECRETARÍA DE SALUD de la Municipalidad de Baradero, representada en éste acto por el Dr. LENGUITTI, Julio, D.N.I. XXX, en su carácter de Director Administrativo del Hospital Municipal “Lino Piñeiro”, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, y el Sr. agente municipal XXX, D.N.I. XXX, en adelante el “AGENTE MUNICIPAL”, convienen:

En el marco de la relación laboral que los une, la Municipalidad revelará al Empleado Público información valiosa y confidencial. En orden a mantener la confidencialidad de esa información, mediante el presente acuerdo de confidencialidad (el “Acuerdo”) las Partes se obligan en los siguientes términos y condiciones: PRIMERA: El Agente Municipal reconoce que, en el curso y con motivo de su trabajo a las órdenes de la Municipalidad, tendrá, en ocasiones, acceso a información secreta y confidencial de la Municipalidad y/o de sus proveedores y/o de sus vecinos y/o de terceros que hayan confiado tal información confidencial a la Municipalidad (la “Información Confidencial”).- ————– SEGUNDA Será Información Confidencial toda la información a la que el Agente Municipal acceda en el curso o con motivo de su relación laboral con la Municipalidad, ya sea por vía escrita, oral o electrónica, o toda la información que el Agente Municipal genere en el curso de su relación laboral con la Municipalidad en base a la Información Confidencial. Particularmente, será considerada Información Confidencial toda aquella que se refiera directa o indirectamente al desarrollo de los equipamientos, a métodos de trabajo, a los procesos o a la organización interna de la Municipalidad, o de sus vecinos o proveedores o de los terceros que le comuniquen secretos en general.- ——————-TERCERA: No será considerada Información Confidencial aquella información que: 1) fuera o pasara a ser del dominio público sin que hubiera mediado divulgación por parte del Agente Municipal; o 2) fuera o pasara a ser conocida por el Empleado Público sin obligación de confidencialidad a partir de una fuente que no sea la Municipalidad; o 3) se encontrare en posesión del Agente Municipal con anterioridad al momento de ser suministrada por la Municipalidad.- ———————-

CUARTA: El Agente Municipal manifiesta conocer que la Información Confidencial forma parte del patrimonio de la Municipalidad, de la cual el Empleado Público es depositario.- – QUINTA: El Agente Municipal declara conocer que el mantenimiento en absoluta reserva de la Información Confidencial constituye una condición esencial de su relación laboral presente y futura con la Municipalidad y una obligación legal de acuerdo con la legislación vigente, dado que el eventual conocimiento por terceros de dicha Información Confidencial podría perjudicar a la Municipalidad en el desarrollo de su gestión y/o podría colocarla en falta, respecto de su obligación de confidencialidad frente a terceros.- ————————————SEXTA: En razón de lo anterior, el Agente Municipal se obliga a utilizar toda la Información Confidencial a la que tenga acceso únicamente en el marco de su relación administrativa con la Municipalidad y para el mejor desarrollo de la misma, y a preservar los secretos de la Municipalidad, manteniéndolos en estricta confidencialidad tal como lo establece la legislación nacional, provincial y municipal vigente, que el Agente Municipal declara conocer y aceptar. En consecuencia, el Agente Municipal se obliga a no divulgar, no revelar, no compartir ni permitir a terceros la utilización de la Información Confidencial.-

SÉPTIMA: El Agente Municipal entiende que la obligación de confidencialidad es una obligación laboral y administrativa específica cuyo incumplimiento podrá ser motivo de sanción por la Municipalidad, reservándose la Municipalidad, además, el derecho a reclamar los daños y perjuicios que el incumplimiento pudiera haberle ocasionado.- ——————————————-OCTAVA: El Agente Municipal se obliga a devolver cualquier documentación, publicación, material y/o antecedente sustentado en cualquier tipo de soporte que constituya Información Confidencial, en el acto de cesar su relación laboral con la Municipalidad en razón de cualquier circunstancia, o en cualquier momento durante la relación laboral cuando la Municipalidad así se lo solicite expresamente.- ———-

NOVENA: Las obligaciones derivadas del presente Acuerdo se mantendrán vigentes durante toda la relación laboral/administrativa del Agente Municipal con la Municipalidad y, una vez ésta terminada, por cualquier motivo que fuera, durante los 10 (diez) años posteriores a la terminación.- ————————————————-

DÉCIMA: A todos los efectos del presente Acuerdo, las partes se someten a la jurisdicción de los Juzgados Contenciosos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, siendo su jurisdicción la que determine la Municipalidad, renunciando, en forma incondicional e irrevocable, a cualquier otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder.- ——————————En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de Ley de un mismo tenor y a un solo efecto en Baradero, al día del mes de marzo de 2020.- ————————

