ALARMANTE, TRISTE Y MUY PREOCUPANTE “EXCLUSIVIDAD” DE BL, MILES DE CASOS DE CORONAVIRUS EN NUESTRO PAÍS Y HASTA AGOSTO, COMO MÍNIMO, “SIN CONTROL” DE ESTA PANDEMIA EN LA ARGENTINA

Nunca haríamos público algo como esto si la fuente que da cuenta de lo que te ahora te vamos a decir, NO fuese FIDEDIGNA, CERTERA, SERIA, RESPONSABLE y con CONOCIMIENTO y COMPETENCIA en esta gravísima problemática que hace a nuestro país por estos días.

Tenemos absolutamente PROHIBIDA la difusión del audio que nos ha llegado hace unos instantes nomás, pero el audio está, y está en nuestro poder, y en él la VOZ de un funcionario nacional con alto rango y competencia en esta problemática, se escucha y se logra, sin duda alguna, claramente IDENTIFICAR.

Nos jugamos mucho al hacer público lo que en el audio se asegura de parte de este funcionario, porque de NO ser cierto lo que él dice, el costo que nuestros lectores no harán pagar por tamaña FALSA noticia, será casi más que infinito.

Pero que a nadie le queden dudas, que si entre pagar ese costo y que estos hechos no acontezcan en la realidad nos das a elegir, con gusto, más que bienvenido será ese costo a pagar, en toda la ciudad de Baradero

¿Cómo nos llegó? No importa, pero lo cierto es que, NOS LLEGÓ.

Lo volvemos a decir, en el audio que nos hizo llegar alguien “muy” relacionado a este funcionario, la indubitable voz del mismo, se puede escuchar.

Por último, te preguntarás porqué corremos el riesgo de hacerlo noticia, sabiendo y siendo por demás de conscientes de todo lo que eso conlleva y genera en una sociedad verdaderamente RESPONSABLE y muy consciente de la gravedad ante la cual nos enfrentamos, muy simple..

Lo hacemos para que el resto, los IRRESPONSABLES que a la fecha siguen subestimando y ninguneando la cosa, SE PONGAN las PILAS, se cuiden y nos cuiden a nosotros, y como debe ser, “SE QUEDEN GUARDADOS TODOS EN DEBIDAS CASAS”

A continuación, la transcripción de lo que este funcionario dice sobre lo que en día,s nuestro país y con nosotros adentro, vamos a vivir en torno al CORONAVIRUS.

Mañana por la mañana, en la FM LASER, y con la VOZ del funcionario DISTORSIONADA, vamos a REPRODUCIR el mencionado audio.

“Como andas ……estamos en contacto con los equipos técnicos y me están diciendo que esperan , los que casos que hay, a ver, NO son los casos que se están diciendo, son muchos más, pero no es que no lo están diciendo porque no quieren decirlo, es porque están esperando las contrapruebas del Malbran y el Malbran está hasta las manos, está atrasado tres días con las pruebas, pero no porque no este haciendo, sino porque no da abasto y hay ya más o menos tres mil posibles, y debe haber entre 300 personas que les dio positivo, pero que están esperando esas contrapruebas, pero no son oficiales, si es verdad que hasta ahora los muertos son cuatro, esteee, y se espera algo bastante feo, lamentablemente, hoy estaba hablando con un compañero del Ministerio, que ellos si están yendo, y me dijo que si a esto si logran controlarlo, no termina antes de agosto, si logran controlarlo, y la realidad es que va a estar muy complicado, porque encima la gente, no está tomando conciencia de lo grave que es esto”





TRANSCRIPCIÓN DE UN “SEGUNDO” AUDIO, “NO TOMAN CONCIENCIA, CUANDO NUESTROS VIEJOS Y JOVENES EMPIECEN A CAER COMO MOSCAS….”

TRANSCRIPCIÓN DE UN “SEGUNDO” AUDIO, “CORONAVIRUS EN LA ARGENTINA”

A continuación, la transcripción de un SEGUNDO audio, en el que este funcionario dice lo que en días, nuestro país y con nosotros adentro, vamos a vivir en torno al CORONAVIRUS.

Mañana por la mañana, en la FM LASER, y con la VOZ del funcionario DISTORSIONADA, vamos a REPRODUCIR el mencionado audio.

“Sabes lo que no toman conciencia, que cuando empiecen a caer como moscas, nuestros viejos nuestros jóvenes y la gente que no está tomando ahora en consideración esto, no van a poder ser velados, porque son altamente contaminantes los cadáveres esos, y van a terminar como en Italia, en Italia los están apilando en la iglesias, en las escuelas y en las plazas, uno arriba del otro, y después los llevan directamente al crematorio, vos sabes lo que va a ser eso, terrible, por eso nosotros estamos tratando de ver, que la gente tome conciencia, y hay todavía pelotudos dando vueltas, y la verdad que es una cagada esto, es una cagada”



LOS AUDIOS

Al día siguiente en la FM LASER, a los audios los que hicimos referencia en nuestras publicaciones, sacamos a relucir.

